Resident Evil, Tarayıcı Tabanlı Bir Oyun Yayınladı

Resident Evil dünyasında geçecek olan Resident Evil: Project Resistance oyunu için yeni hazırlanan tarayıcı oyunu, serinin hayranlarının hayatta kalma becerisini ölçüyor. Oyun, tahmin edilenden daha karmaşık ve zor.

Oyunların tanıtımı için yapılan pek çok kampanya olur. Bunlardan bazıları uzun süre hatırlanırken bazıları hiç tutmaz ve başarısız olur. Resident Evil serisinin yeni oyunu Project Resistance için hazırlanan tarayıcı oyunu başarılı örneklerden olmaya aday.

Capcom’un yeni Project Resistance oyunu için hazırladığı, buraya tıklayarak gidebileceğiniz internet sitesi size eğlenceli vakit geçirtmeyi vaat ediyor. Tek yapmanız gereken ise partiye gitmeyi başarmak.

Peki bu partiye gitmek kolay mı? İşin açıkçası pek değil, daha önemlisi işin içinde şans faktörü de var.

Canavarlı partiye giderken canavarlarla karşılaşmak

Oyunun hikayesi şu şekilde: Bir gün evden çıkmış partiye gidiyorsunuz, cadılar bayramı partisi. Her şey çok güzel, kılık kıyafet jilet. Şurada lise sınavı, üniversite sınavı, KPSS, iş başvuruları, dönem sonu muhasebe defterlerinin düzenlenmesi gibi dertlerinizi bir akşamlığına kenara koyacaksınız. Peki Resident Evil dünyasında kimin çilesi asla bitmiyor? Doğru cevap, sizin.

Her şey sitede bulunan parlak renkli Go to the Party! düğmesine basmanızla başlıyor. Yolda sizi kaçırıyor ve bir Umbrella Corp tesisine götürüyorlar. Seriyi bilenler, Umbrella Corp’u birileri komple yakarsa o kişiye kahraman muamelesi yapılması gerektiğini, tüm derdin tasanın bunlardan dolayı olduğunu bilir.

Biz de bize sorulan 9 soruda doğru cevapları bularak kaçmaya çalışıyoruz. Normalde oyunun bir noktada deneme yanılma ile çözülmesini bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Cevaplar değişiyor, bir seferinde doğru olan yanıt bir sonraki sefere hatalı çıkabiliyor.

Project Resistance: Adil ama asimetrik

Capcom’un Project Resistance adlı oyununda da benzer bir durum söz konusu olacak. Oyunda 1 oyuncu, toplamda 4 oyuncuya karşı mücadele ediyor. Bunun neresi adil derseniz tek olan oyuncunun görevi, envai çeşit tuzak, yaratık vs. ile oyuncuları etkisiz hale getirmek, yani çok da yalnız değil. Bir anlamda masaüstü rol yapma oyunlarındaki oyun yöneticisi ve oyuncular gibi.

Tarayıcı oyununun sonucunu Twitter üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Her bir gönderi de Capcom Dev 1 ekibinin resmi hesabı tarafından retweet ediliyor. Tabii bunun için başarılı olmanız gerekiyor.

Project Resistance oyunu şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Oyunun ne zaman yayınlanacağı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. Aşağıdaki videoda oyunun oynanışını görebilirsiniz.