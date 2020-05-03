Resistance'ın yapımcı şirketi Insomniac Games, içerisinde Resistance 2 fotoğrafının bulunduğu bir tweet atarak oyun severleri heyecanlandırdı. Akıllara yeni Resistance oyununu getiren tweetin gerçekten yeni bir oyunu temsil edip etmediği bilinmiyor.

Birçok oyun severin severek oynadığı oyunlardan biri olan Resistance 2'nin yapımcısı Insomniac Games, resmi hesabından paylaştığı bir tweet ile takipçilerini ve Resistance 2 hayranlarını heyecanlandırdı. Oyun yapım şirketi, "Şanslı hissediyor musun, serseri?" yazısıyla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Oyun severleri heyecanlandıran kısım da aslında burasıydı çünkü paylaşılan fotoğraf PlayStation 3 platformunda çekilmiş Resistance 2 oyununun ekran görüntüsüydü.

Bu paylaşılan fotoğraf hemen akıllara, 'Insomniac Games, Resistance'ın remaster versiyonu üzerinde mi çalışıyor' ve 'Insomniac Games yeni bir bölüm üzerinde mi çalışıyor' sorularını getirdi. Aslında bu noktada bir belirsizlik söz konusu diyebiliriz çünkü bu oyun stüdyosu tarafından paylaşılan rastgele bir tweet de olabilir. Ancak bunlarla birlikte Insomniac'ın bir süredir bu seriyle alakalı tweet attığını ve stüdyonun hayranlarına Resistance 3'ün çok oyunculu modu hakkında soru sorduğunu düşünürsek oyun severleri heyecanlandıran açıklamaların da yakın olabileceğini söyleyebiliriz..

İşte Insomniac Games'in oyun severleri heyecanlandıran tweeti:

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca oyunun hayranları stüdyoya, olası remaster oyunları ve PlayStation 4 için yeni bölüm hakkında sorular soruyordu. Stüdyo birkaç kez yeni Resistance oyunu için hazır olduğunu belirtse de IP'nin Sony'nin elinde bulunduğunu da belirtti. Insomniac 2015 yılında serinin geri dönmesi hakkında sorulan soruya "Sony, Resistance IP'ye sahip. Bu onlara kalmış" şeklinde yanıt vermişti. Bu yıllar önceydi ancak, Sony'nin Insomniac'ı satın almasıyla beraber stüdyonun satış yetkisi üzerinde çalışmak için bir şansı olabilir.

Insomniac CEO'su Ted Price geçen sene, "WWS ailesine katılmak, stüdyomuzun amacına ulaşmak için insanların hayatlarında pozitif ve kalıcı etkiler yaratmak adına Insomniac’a daha büyük fırsatlar sunuyor. Kuruluşumuzdan beri PlayStation ile özel bir ilişki yaşadık. Ortaklığımız potansiyelimizi yükseltiyor ve Marvel Spider-Man de bunun bir kanıtıydı. Uzun zamandır ortağımız olan WWS ile birlikte büyümemize yeni bir adım atacağımız için heyecanlıyız. En önemlisi, hayranlarımıza taze, yeni deneyimler sunmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuşmuştu.