Twitter'ın CEO’su Jack Dorsey, katıldığı podcastte tweet düzenleme seçeneği üzerinde durduklarını söyledi.

Joe Rogan Experience adlı podcastin son konuğu, Twitter CEO’su Jack Dorsey oldu. Dorsey, popüler mikroblog sitesinin geleceği hakkında bazı önemli ipuçları verdi.

Twitter CEO’su, gönderilmiş olan tweetlerin düzenlenebilmesi hakkında bir soruya “Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Dorsey, bu özelliğin şimdiye kadar olmamasını ise platformun mesaj temelli geçmişine dayandırıyor. “Bir mesaj gönderdiğinizde, geri alamazsınız. Bu yüzden bir tweeti attığınızda da anında dünyayla paylaşılır.”

Dorsey, bu özelliğin platformun gerçek zamanlı yapısına zarar verip vermeyeceğini uzun süre tartıştıklarını söylüyor. Ona göre tweetlerin düzenlenebilmesi için bir zaman aralığı vermek, sorunun çözülmesini sağlayacak. Bir tweet atıldıktan sonraki kısa bir sürede mesajı düzenlemek mümkün olacak. Bu süre 5 ila 30 saniye arasında olacak. Orijinal gönderi de halka açık olarak kalacak.

Düzenleme özelliği, firmanın 140 karakter limitini 280 karaktere esnetmesinden bu yana yapılmış en büyük ve kökten değişiklik olma potansiyeline sahip.

Dorsey, değişikliğin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir tarih çizelgesi ya da yol haritası vermedi.