OPPO'nun Katlanabilir Telefonu Şubat 2019'da Geliyor

Katlanabilir telefonlar için devrimsel bir yıl olması beklenen 2019 için OPPO'dan resmi bir duyuru geldi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde OPPO'nun Çin Patent Dairesi'ne katlanabilir akıllı telefonu için patent başvurularında bulunduğunu sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz o haberimize hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi bu tip patent başvurusu haberlerini sizlerle sık sık paylaşırız ancak bir süre sonra tescilleyen firmalar dahi patentlerini unutmuşçasına, cihazlarla ilgili bir daha ser verip sır vermezler. Ancak bu kez öyle olmadı: OPPO, patent haberinin üzerinden 1 hafta dahi geçmemişken katlanabilir telefonun geliştirme sürecinde olduğunu resmen duyurdu.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamayla, OPPO'nun geliştirdiği katlanabilir telefonun 2019 Mobil Dünya Kongresi (25-28 Şubat) kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi. OPPO tarafından herhangi bir donanımsal özellik veya fiyat bilgisi paylaşılmış değil. Bu da bizlere, gösterilecek olan cihazın prototip olma olasılığını düşündürüyor.

Katlanabilir telefon geliştirdiği bilinen Samsung, LG ve Huawei'nin arasına böylece OPPO da katılmış oldu. Piyasada Xiaomi ve Lenovo ile ilgili dedikodular da döndüğünü düşünürsek, 2019 Mobil Dünya Kongresi oldukça hareketli ve keyifli geçeceğe benziyor.