Yeni Düzenlemeyle Türk Vatandaşı Olmak Kolaylaştı

Geçtiğimiz günlerde basılı yayın hayatına son veren Resmi Gazete’de, Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar için yeni bir düzenleme yayınlandı. Daha önce Türk vatandaşlığı hakkını kazanmak için 2 milyon dolar olan yatırım sınırı 4’te 1’ine düşürüldü. Artık Türkiye’de minimum 500 bin dolar yatırım yapan yabancılar vatandaşlık hakkı kazanacak.

Dünyanın hemen her ülkesinde, yapılan ticari veya gayrimenkul yatırımlarının boyutuna göre vatandaşlık hakkı elde etmek mümkün. Türkiye’de ise bu limitler, yaşanan kriz öncesindeki rakamlarla bir hayli yüksekti. Örneğin Türk vatandaşı olmak isteyen bir yabancı, 2 milyon dolar sermayeyi ülkemiz içinde değerlendirmeliydi.

Ayrıca yabancı yatırımcının Türkiye sınırları içinde kurduğu iş için minimum 100 Türk vatandaşını istihdam etmesi gerekiyordu. Buna ek olarak aynı kişinin Türkiye’deki bankalardan birisinde, minimum 3 milyon dolar mevduat bulundurulması şartı aranıyordu

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle, Türk vatandaşı olmak için gereken bu limitlerin büyük çoğunluğuna azaltmaya gidildi. Düzenlemeye göre sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara, istihdam miktarı 100 kişiden 50 kişiye, bankalarda bulundurulması şartı aranan mevduat miktarı ise 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

Türkiye’de taşınmaz gayrimenkul sahibi olan yabancıların, vatandaşlık hakkı elde etmeleri için bu gayrimenkul varlığının 1 milyon dolar değerinde olması gerekiyordu. Bu sınırlama da 4’te 1 oranında düşürülerek 250 bin dolara çekildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemenin tam metni şu şekilde: