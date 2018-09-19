Yeni Düzenlemeyle Türk Vatandaşı Olmak Kolaylaştı

Dünyanın hemen her ülkesinde, yapılan ticari veya gayrimenkul yatırımlarının boyutuna göre vatandaşlık hakkı elde etmek mümkün. Türkiye’de ise bu limitler, yaşanan kriz öncesindeki rakamlarla bir hayli yüksekti. Örneğin Türk vatandaşı olmak isteyen bir yabancı, 2 milyon dolar sermayeyi ülkemiz içinde değerlendirmeliydi.
Ayrıca yabancı yatırımcının Türkiye sınırları içinde kurduğu iş için minimum 100 Türk vatandaşını istihdam etmesi gerekiyordu. Buna ek olarak aynı kişinin Türkiye’deki bankalardan birisinde, minimum 3 milyon dolar mevduat bulundurulması şartı aranıyordu
Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle, Türk vatandaşı olmak için gereken bu limitlerin büyük çoğunluğuna azaltmaya gidildi. Düzenlemeye göre sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara, istihdam miktarı 100 kişiden 50 kişiye, bankalarda bulundurulması şartı aranan mevduat miktarı ise 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.
Türkiye’de taşınmaz gayrimenkul sahibi olan yabancıların, vatandaşlık hakkı elde etmeleri için bu gayrimenkul varlığının 1 milyon dolar değerinde olması gerekiyordu. Bu sınırlama da 4’te 1 oranında düşürülerek 250 bin dolara çekildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemenin tam metni şu şekilde:
- "(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
- a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
- b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
- c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
- ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
- d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
- e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen."