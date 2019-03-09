Respawn, Apex Legends'ta Hile Yapan Oyunculara Savaş Açtı

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends'ta hile yapan oyunculara göz açtırılmayacak gibi görünüyor. Respawn'ın topluluk yöneticisi Jay Frechette, bu tarz durumlar için yeni önemler aldıklarını ve hile yapan oyuncuları platformlarında görmek istemediklerini açıkladı.

4 Şubat'ta piyasaya sürülen ve bir anda PUBG ve Fortnite ile ciddi bir rekabete giren ücretsiz Battle Royal oyunu Apex Legends'ın geliştiricileri, oyun hile yapan kullanıcılara adeta savaş ilan etmiş durumda. Reddit'te paylaştığı bir gönderiyle hile ile mücadelelerine aralıksız devam ettiklerini söyleyen Respawn'ın topluluk yöneticisi Jay Frechette, "PC'de yalnızca Easy-Anti-Cheat aracılığıyla 355.000'den fazla oyuncuyu banladık" açıklamasını yaptı.

Bunun bir başlangıç olduğunu söyleyen Frechette, "Evet, Easy-Anti-Cheat işe yarıyor. Fakat hilecilere karşı savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Apex Legends oyuncularının oyun içi sağlığına önem veriyor ve bu konuyu ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunun geliştiricisi Respawn'ın hile ile mücadele etmek için yeni ve gelişmiş yollar üzerinde çalıştığını açıklayan Frechette, çalışmaların gizli kalması gerektiğini belirterek daha fazla detay vermedi. Apex Legends oyuncularının dertli olduğu hile konusu hakkında Respawn ve EA'in birçok uzmanla beraber çalıştığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde hile ile mücadele eden ekibi genişletme kararı alan Respawn, oyunda karşılaşılan hile kullanan oyuncuları rapor edebilmek için yeni bir raporlama özelliğini de oyuna getirmeye hazırlanıyor. Yapılacak yeniliklerin hemen etki etmesi beklenmese de uzun vadede Apex Legends'ı daha iyi bir oyun haline getireceği neredeyse kesin.