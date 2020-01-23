Bir Restoranın Çalışanlarına Verdiği İlginç Ceza

Çin'de bir restoran yönetimi, çalışanlarını hedefi tutturamadıkları gerekçesiyle emekletti. Restoranın yıl sonu yemeğinde ortaya çıkan garip tablo, sosyal medya platformları aracılığıyla viral hale geldi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, çoğu zaman haberlerimize teknolojik gelişmelerle konu oluyor. Bu kez ise Çin'de yaşanan bir "cezalandırma seramonisi" gündemi meşgul etmiş durumda. Bir restoran şirketinin yıl sonu yemeğinde yaşanan olaylar pek çok kişinin tepki göstermesine neden oldu.

Çin'de bir restoran yönetimi, 2019 yılı için belirlediği hedefi tutturamayınca, çalışanlarını emekletme kararı aldı. Restoran yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre çalışanlara verilen ceza, bizzat kendileri tarafından istenilmişti. Yani yönetim, aslında böyle bir ceza vermek istemiyordu ancak iddialara göre çalışanların gönüllü olması, sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın viral hale gelmesine yol açtı.

İnternet üzerinden paylaşılan söz konusu videoda, bazı çalışanların kırmızı halı üzerinde emeklerken kimi yöneticilerin o esnada sahnede oldukları açıkça görülebiliyor. Üstelik çalışanlar, kırmızı halı üzerinde emeklerken "Yemin ederim, ben sorumluyum." naraları atıyorlar. Akıllara durgunluk veren video ile ilgili yapılan "Kendileri istedi" açıklamaları ise, pek çok internet kullanıcısını tatmin etmedi.

Restoran çalışanlarının emeklediği videoya denk gelen sosyal medya kullanıcıları, yaşanan bu durumu ağır cümlelerle eleştirdiler. Kimileri; çalışanların bunu yapmak zorunda bırakıldıklarını çünkü bakmaları gereken aileleri olduğunu söylerken kimileri ise bu durumu "insanlığın karanlık yüzü" olarak nitelendirdi. Bazı internet kullanıcılarına göreyse bu durum, sadece kapitalizmden kaynaklıydı.

İşte sosyal medyada viral hale gelen o garip anlar

Aslına bakacak olursak bu durum, Çin'de ilk kez yaşanan bir şey değil. Geçtiğimiz dönemlerde bir firmanın, çalışanlarını yolda emeklettiğinden haberdar olan kimseler, bu durumun restoran yönetimi tarafından yapıldığından adları kadar emin durumdalar. O dönemlerde de benzer bir iddia ortaya atılıp şirketin hedef tutturamadığı belirtilmiş ancak bu iddialar yalanlanarak söz konusu durumun reklam için yapıldığı ifade edilmişti.