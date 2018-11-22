Amerikan menşeli bu elektrikli bisikletler, Singapurlulara geçtikten sonra büyük değişimler geçirdi.

2016 yılında ABD’nin Kaliforniya şehrinde bir girişimci, kalın tekerlekli ve retro tasarımlı elektrikli bisikletlerini Kickstarter’da insanların beğenisine sunmuştu. Kalın tekerlekleriyle darbeyi emen bu bisikletleri geliştirmek ise Singapurlulara kaldı. Coast Cycles adlı firma bu tasarımı geliştirerek çift süspansiyonlu modeli ortaya çıkarttı.

Buzzraw X adlı model serisi iki elektrikli ve bir sadece pedallı modelden oluşuyor. 80 milimetrelik süspansiyon ise bütün modellerde yer alıyor. Chromoly bisiklet gövdesinin üstünde uzun bir sele yer alıyor.

Bisikletin elektrikli modellerinden X250, 250 W motora ve 36 V Li-ion bataryaya sahip. Maksimum hızı 25 km olan cihazın menzili ise 45 kilometre. Aracın ABD versiyonu ise X750 olarak anılıyor. Bu modelin motoru da 750 W olarak tasarlanmış. Aracın maksimum hızı bilinmiyor ancak yasal limitleri aşmayacak, orası kesin.

Araçların her ikisinde de yan motor takılı olmasına rağmen üretici firma, araçların orta bölge motorlarına da uygun olduğunu söylüyor.

Elektrikli bir model almak istemeyenler ise 21.4 kilogram ağırlığındaki Buzzraw X Pedal’ı tercih edebilirler.

Buzzraw’lar şu anda ön siparişte olsalar da fiyatları ya da teslimat bilgisi paylaşılmış değil.