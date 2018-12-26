Reuters Haber Ajansı, 2018 yılında en çok izlenen videoların listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den giren tek video, Ankara’da kırılan baklava rekorunun videosu oldu.

Merkezi İngiltere’de bulunan haber ajansı Reuters, 2018 yılının sonlarına geldiğimiz bu günlerde geçen yılın en çok izlenen videolarını ve en çok görüntülenen haberlerini de içeren verileri yayınladı.

515 kiloluk, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev baklava videosu da en çok izlenenler arasında kendine yer buldu. 2,5 metre genişliğinde ve 7 metre uzunluğundaki baklava, tam 11.800 dilimden oluşuyordu. Mart ayında Ankara’da düzenlenen 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi kapsamında hazırlanan baklava büyük ilgi çekmişti.

Guinness yetkilisi, yaptığı canlı bağlantıyla denemenin başarılı olduğunu onaylamıştı.