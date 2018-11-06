Revolution Racecars'ın Aşırı Fütüristik Pist Aracı Tanıtıldı

İngiliz firmanın yeni modeli ortaya çıkarken, tasarımı büyük yankı uyandırdı.

Radical Sportscars'ın kurucusularından olan Phil Abbott'un Revolution Racecars firmasının yeni modeli tanıtıldı. Sadece pistlerde yarışması için üretilecek olan modelin fiyatının ise 100,000 sterlinin altında olması bekleniyor.

Le Mans tipi araçlarda yer alan kalite ve güvenlik standartlarını yagınlaştırmayı hedefleyen Abbott'un aracını gelecek yıl bir kaç yarışta test edeceği de biliniyor.

Almanya'da karbonfiberden imal edilen şasi, 750 kilogram ağırlığında; yani ilk planlanandan 75 kg daha ağır. Bunun sebebi, aracın daha büyük ve gelişmiş bir motora sahip olması. 350 bhp'lik 3.7 litrelik V6 motor kullanacak olan araç, ilk açıklanan halinden 50 bhp daha kuvvetli olacak. Ton başına kuvvet ölçeğinde 486'ya çıkan araç bu anlamda yeni Ford GT'yi geride bırakmış olacak.

Firmaya göre aracın tasarımı tamamen downforce'u arttıracak şekilde yapılmış, bu fiyat grubunda daha iyi downforce sahibi bir araç olmadığını iddia ediyorlar.

3MO'nun yaptığı altı vites sıralı şansımanı kullanacak olan aracın kontrollerinin Formula 1 araçlarını andıracağı söyleniyor. Yine de aracın iç kısmına dair bir görüntü yok.