Yayınlandığı günden itibaren adeta dislike yağmuruna tutulan YouTube Rewind 2018, en sonunda Justin Bieber'i geride bırakarak zirveye tersten yerleşti.

YouTube'un her yıl platformda olan bitenleri eğlenceli videolarla andığı, gelenekselleşmiş YouTube Rewind bu sene bir facia ile sonuçlandı. Büyük fenomenlerin yanı sıra Will Smith'in de yer aldığı video, an itibarı ile YouTube tarihinin en sevilmeyen videosu oldu.

Yukarıda hazırladığımız haber esnasında 6.9 milyon dislike rakamına ulaşan video, 3 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 3 milyon daha dislike aldı ve listenin zirvesinde yer alan Justin Biber'ın Baby klibini geride bıraktı.

2012 yılından beri her yıl yüklenen YouTube Rewind, bu sene hiç mi hiç beğenilmemiş olsa da gelen dislike rakamlarında önemli bir faktör var: PewDiePie. Geçtiğimiz dönemlerde ne kadar çılgın hayranları olduğunu bildiğimiz PewDiePie hayranlarının, sistematik bir biçimde videoyu dislike yağmuruna tuttuğunu biliyoruz.

Hazır amaçlarına ulaşmışken, videoya gelen dislike'ların önümüzdeki süreçte bir miktar insaflı boyuta gelmesi de olası.