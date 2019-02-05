Geçtiğimiz günlerde yayına giren ve adeta patlama yaratan klibin çalıntı olduğu iddialarına yanıt geldi.

Yusuf Aktaş'ın rekorlar kıran klibinin "Mahna Mahna Killer" kısa filmiyle gözle görülür oranda benzerlikler içermesiyle şüpheler oluşmuştu. Yaklaşık 10 günde 70 milyon izlenmeyi geçen Derdim Olsun parçasının klibiyle ilgili iddialar hakkında Reynmen'den açıklamalar geldi.

Ünlü fenomen, kliple ilgili şunları söyledi:

"Hikaye kısa filme göre şekillenmedi, var olan bir hikaye sizin kısa filmdeki kamera açılarıyla daha güzel hale getirilmeye çalışıldı. Beğendiğim için klibimde kullanmak istedim. Velhasıl, işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Klip çalıntıymış. O zaman açın Spotify'dan dinleyin. Klibi izlemeyin.”