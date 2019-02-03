Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, YouTube'a 2 ay süreyle hiç video yüklememiş, ardından çıkardığı Derdim Olsun şarkısı ile YouTube Türkiye'de rekorlar kırmıştı. Fakat şarkının klibi, bir yerlerden fazla "esinlenilmiş" olabilir.

Scorp'ta kazandığı ün sayesinde YouTube'da da başarılı işler çıkaran Yusuf Aktaş, nam-ı diğer Reynmen, 2 ay süren sessizliğini Derdim Olsun şarkısı ve klibini çıkararak bozmuştu. 24 saat içerisinde 6,3 milyon kere izlenerek YouTube Türkiye'nin de rekorunu kıran Derdim Olsun klibi, oldukça beğenilmişti.

Fakat Twitter'da birinin ortaya koyduğu görüntüler, olayın bu kadar masum olmayabileceğini ortaya çıkardı. Klibin 2011 yapımı "Mahna Mahna Killer" kısa filmindekilere oldukça benzeyen sahneler içermesi, Reynmen'in klibi hazırlarken biraz fazla "kopya çekmiş" olabileceği sorusunu akıllara getiriyor.

Şu anda 67 milyon kez izlenmeye sahip olan video klibinin çalıntı olup olmadığı konusunda herhangi kesin bir yorumda bulunmamız çok da doğru olmaz, zira bu sektörde bu tarz "rastlantılarla" karşılaşıldığı gibi videonun ücreti ödenip kullanım hakları satın alınmış da olabilir.

Yusuf Aktaş konu hakkında herhangi bir yorumda bulunmamışken işin aslının ne olduğunu gelecek günlerde hep birlikte göreceğiz. Mahna Mahna Killer'a ve Reynmen'in Derdim Olsun klibine aşağıdan ulaşabilirsiniz.