Reynmen, Realme'nin Instagram Hesabında Canlı Konser Verecek

Reynmen adı ile bilinen ünlü YouTuber Yusuf Aktaş, 21 Mart akşamı Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’nin resmi Instagram hesabı üzerinden bir konser verecek. Söz konusu etkinlik kapsamında hastanelere maske bağışı yapılacak ve Haluk Levent’in arkasında olduğu Ahbap Platformu’na yardımda bulunulacak.

Dünyadaki sağlık otoriteleri başta olmak üzere kamuoyunda bilinen pek çok sporcu, sanatçı ve oyuncu, koronavirüse karşı insanlara evden çıkmama çağrısı yapıyor. Zira ne kadar az sokağa çıkarsak, salgın da o kadar az yayılır ancak ne yazık ki bu çağrıya herkes kulak asmıyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Realme, YouTube fenomeni Yusuf Aktaş nam-ı diğer Reynmen ile çok önemli bir sosyal farkındalık projesine imza atıyor. Son dönemde yaptığı şarkılar ile dinlenme rekorları kıran Reynmen, 21 Mart akşamı Realme’nin resmi Instagram hesabı üzerinden hayranlarına konser verecek. İnsanların evde kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek konserde, hem hastanelere maske bağışı yapılacak hem de Ahbap Platformu’na yardımda bulunulacak.

Bildiğiniz üzere, Çin’den dünyanın dört bir tarafına yayılan koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm sosyal alanlar kapatıldı. Konserler, spor müsabakaları, kültürel faaliyetler ve daha pek çok organizasyon iptal edildi. Durumun ciddiyetinden ötürü evden dışarı adımını atmayan insanlar ise kendilerini eğlendirecek uğraşlara yöneldi.

Bundan yola çıkan Realme, müzik dünyasının parlayan yıldızı Reynmen ile özellikle gençlere eğlenceli dakikalar yaşatmayı amaçlıyor. 21 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak olan konserde, çinli marka devlet hastanelerine binlerce N95 maske bağışlayacak. Ayrıca izleyicilerin Ahbap Platformu’na bağışta bulunması da sağlanacak.

Platformun kurucusu olan ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, derneğin kasasında bulunan 976 bin TL'nin 2 bin ailenin 2 aylık temel gıda malzemeleri için kullanılacağını söylemişti. Levent ayrıca bu süre zarfında işini kaybedenlerin de yardımdan yararlanacağını belirtmişti. Son olarak Realme, konser sırasında üç kişiye nisan ayında Türkiye’de satışa sunulması beklenen Realme 6 modellerini hediye edecek. Çinli firmanın bunun haricinde daha pek çok sürprizinin olabileceğini de söylemiş olalım.