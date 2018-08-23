  • RHA'nın Yeni Kablosuz Kulaklığı CL2 Planar - Fiyatı 5400 TL

RHA'nın Sadece 5400 TL(!) Ödeyerek Sahip Olabileceğiniz Yeni Kablosuz Kulaklığı: CL2 Planar

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Yüksek kaliteli yeni ses teknolojisi düzlemsel manyetik (planar magnetic) içeren CL2 Planar satış fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Bahsetmiş olduğumuz bu kulaklık teknolojisinin dünyada ilk olduğunu söyleyebiliriz. Standart kulaklıklara göre tasarım aşaması oldukça sancılı olan bu kulaklığın plastik enjeksiyonu, saflaştırma ve bir araya getirme işlemi için 1400 derecede yapılıyor.

RHA CL2 Planar

  • Ağırlık: 9 gram
  • Özdirenç: 15 Ohm 
  • Maksimum Güç: 10mW
  • Hassaslık: 89dB
  • Frekans Aralığı: 16Hz - 45.000Hz
  • Garanti Süresi: 3 Yıl

Her kulağa oturabilmesi için tasarlanan toplamda dokuz farklı kulak ucu, dual adaptörü, 2 güç kablosu ve kılıfıyla karşımızda gerçekten harika bir ürün var. 12 Eylül'de piyasaya çıkacak olan RHA CL2'nin Amerika fiyatı 899 dolar, İngiltere fiyatı ise 900 paund olacak. Ürünün sipariş sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.engadget.com/2018/08/23/rha-cl2-planar-magnetic-earphones-wireless/
Etiketler: kablosuz kulaklık, Rha cl2 planar
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