Rick and Morty'nin Yaratıcısından Yepyeni Bir Dizi Geliyor

Rick and Morty'nin yaratıcıları arasında yer alan ve hem Rick hem de Morty karakterine sesiyle hayat veren Justin Roiland, yeni bir yetişkin çizgi dizisi için hazırlıklarına başladığını belirtti. Roiland, dizinin ismi ve konusu hakkında da ipucu verdi.

Son yıllarda South Park ve Family Guy gibi dönemin en başarılı sert mizah anlayışına sahip, yetişkin çizgi dizilerini dahi geride bırakmayı başaran Rick and Morty, eğlenceli mizah anlayışının yanında mükemmel bir senaryo kurgusuna sahip. Uzay/zaman olgusuna yönelik bilimsel tabanlı konulara kendine has üslubuyla yaklaşan ve kısa zamanda sadık bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin arkasındaki başarılı isimlerden biri de Justin Roiland.

Rick and Morty’e mizahı ve dehasıyla ayrı bir değer katan Roiland, dizinin bağlı olduğu Adult Swim’den ayrılarak Hulu’ya transfer olmayı tercih etti. Bu arada dizideki Rick ve Morty karakterlerini de seslendiren kişinin kendisi olduğunu belirtmek gerekiyor.

Hulu ile anlaştıktan sonra Rick and Morty’nin yazar kadrosundan Mike McMahan’ı da yanına alan Roiland, yeni bir yetişkin çizgi dizisi üstüne çalışmalarında neredeyse sona geldiklerini müjdeledi. Solar Opposites adlı yeni dizi; gezegenlerinden kaçıp Dünya’ya sığınmak zorunda kalan ve buradaki yaşama adapte olmaya çalışan uzaylı bir aileyi konu alacak.

Henüz dizinin Rick and Morty evreni ile bir bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor. Solar Opposites'in 2020 yılında yayın hayatına başlaması planlanıyor.