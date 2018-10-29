Rick Grimes'ın Walking Dead'e Veda Edeceği Fragman

8 yıllık The Walking Dead macerası son bulmak üzere olan Rick Grimes'ı son kez görmeye hazırlanıyoruz.

Geçtiğimiz aylardan beri 9. sezonun kendisi için son sezon olacağını sizlerle paylaştığımız The Walking Dead'in ana karakteri Rick Grimes (Andrew Lincoln), 9. sezonun 5. bölümüyle diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Hem seyircinin gözünde yüzü eskidiği hem de artık farklı projelerde yer almak istediği için dizi ile yollarını ayıran Rick Grimes'ı son kez izleyeceğiz. Geçtiğimiz sezonlarda aramızdan ayrılan birkaç karakterin de bu bölümde karşımıza çıkması bekleniyor.

The Walking Dead - S9E05 Fragmanı

Lincoln, temmuz ayında yaptığı şu açıklamayla diziye veda edeceğini doğrulamıştı: “Bu diziyi çok seviyorum. Benim her şeyim. Diziyi yapan herkesi çok seviyorum. İzleyenlere de bayılıyorum" dedi ve duygusal anların yaşanması üzerine "Bunun bir Oscar kabul konuşmasına ya da anma konuşmasına dönüşmesine istemem.” dedi.