  • Rick & Morty'nin Netflix'ten Kaldırılacak Olması Çıldırttı

Rick & Morty'nin Netflix'ten Kaldırılacak Olması Hayranlarını Çıldırttı

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Netflix'in yarından itibaren Rick & Morty bölümlerinin platformda yer almayacağını açıklamasının ardından ortalık karıştı.

Bundan yaklaşık 6 ay önce 10 sezon daha onay aldığı ve 70 bölüm daha karşımızda olacağı açıklanan Rick & Morty'den güzel haberler beklerken yine hüsranla karşılaştık. Rick Sanchez ve Morty Smith'in maceraları en azından Netflix'ten izlenemeyecek.
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Birleşik Krallık'taki Netflix izleyicileri bu haberin ardından Twitter'ı tepki bombardımanına tuttu. Netflix'te yayınlanmadan önce 2 sezon boyunca FOX TV'de izleyicilerle buluşan yapım, daha sonra Netflix tarafından satın alınmış ve 'Netflix Orijinal' yapımı olarak yayınlanmıştı.

Şu an için İngiltere dışındaki ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sorunun çizgi film gibi görünen 18+ yapımların lisansının alınmaması ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak : http://www.ladbible.com/news/film-and-tv-erfegg-20181116
Etiketler: netflix
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