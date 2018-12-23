Ring of Elysium Yeni Bir Oyun Moduna Sahip Oldu

Ücretsiz Battle Royale oyunu olan Ring of Elysium yeni bir oyun moduna kavuştu.

PUBG'nin hızla yükselen rakibi Ring of Elysium survival temalı yeni bir oyun moduna sahip oldu. Ring of Elysium'un yeni Battle Royale-Survival (Hayatta Kalma) karışımı modunda birinci olabilmek için yakıt ve yiyecek bulmanız gerekiyor. Oyuna eklenen fırtına (Ymir) başladığında kapalı bir mekana girmeniz ve fırtınanın (Ymir'in) geçmesini beklemeniz gerekiyor zirâ dışarıda kalırsanız ölmeye başlıyorsunuz.

Alacakaranlıktan Şafağa Kadar (From Dusk Till Dawn) isimli yeni oyun modunda şafağın ilk ışıklarına kadar birinci olduğunuz takdirde - yaklaşık olarak oyunun 20. dakikasına kadar - oyunu kazanabiliyorsunuz zirâ gün doğduktan sonra birincilik bir işe yaramıyor. Bu bağlamda ücretsiz Battle Royale oyununun yeni modunda, gecenin ayazında oyuncuların hayatta kalma becerileri ölçülüyor.

Ymir (fırtına) çıktığında vücudunuzu sıcak tutabilmeniz için girdiğiniz kapalı mekanın içerisinde bir ateş yakmanız gerekiyor ve bu ateşi de sönmemesi için bulduğunuz yakıtlar ile beslemeniz gerekiyor. Zaman zaman haritada bütün oyuncuların yerinin gözüktüğü Ring of Elysium'un yeni oyun modunda çatışmalar daha da şiddetlenecek. Oyunun yeni modu; "7.00-9.00", "15.00-17.00" ve "23.00-1.00" saatleri arasında oynanabilir durumda olacak.