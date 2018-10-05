Tüm Türkiye'yi ve dünyayı adeta kasıp kavuran ve Battle Royale türünün kurduğu hakimiyet sonrası biraz yıldızı sönen League Of Legends'ın yapımcısı Riot'tan yeni oyun geliyor.

Bilmeyenler için hatırlatalım: League of Legends'ın resmi YouTube hesabında 'Ask Riot' isimli haftalık bir seri mevcut. Oyuncular merak ettiklerini soruyorlar ve 3-4 dakikalık videolarda oyunun yapımcıları sorulara cevap vererek hayranların merakını gideriyor.

Dün yayınlanan Ask Riot bölümü, serinin 100. bölümünü kutladı. Daha önce de muhtemelen defalarca sorulan ve videoya alınmayan soru bir kez daha soruldu ve ardı ardına gelen politik cevaplar sonrasında beklenen bomba patladı.

Soru şuydu: Lütfen aydınlatın; gelecekte yeni bir oyun yapacak mısınız? (4.27'ye giderek dinleyebilirsiniz.)

- Belki bilmiyorsunuzdur ama bir masa oyunu yayınladık.

- Blitz Poro Roundup'ı yaptık.

- Peki bir gün daha büyük bir oyun yapacak mıyız?

- Bu bir sır.

- Evet, yapacağız.

Maalesef elimizde henüz başka bir şey yok ama League Of Legends zaten para basan ve günden güne gelişen bir yapım. 10. yılına yaklaşırken League of Legends 2 gibi bir fantaziye imza atacaklarını hiç düşünmüyoruz. Ufukta yavaştan görünen proje bir Battle Royale olursa hiç mi hiç şaşırmayın deriz.