XRP topluluğunun ABD'de başlattığı imza kampanyası, doğrudan ABD federal hükümetine bir çağrıda bulunarak Ripple'ın resmi bir para birimi olarak tanınmasını talep ediyor.

2020 yılının en ilginç kripto paralarından biri tartışmasız Ripple oldu. Yatırımcılarını hem çok sevindiren hem de çok üzen Ripple, bir süreliğine kripto para borsalarından bile kaldırıldı. XRP olarak adlandırılan bu kripto para şimdi bir imza kampanyasıyla gündem oldu.

ABD'de resmi imza kampanyalarının yer aldığı petitions.whitehouse.gov sitesinde bir dilekçe yayınlandı. Dilekçede, ABD federal hükümetinin Ripple'ı bir para birimi olarak kabul etmesi isteniyor.

Dayanak noktası SEC raporu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha önce Ripple'a karşı bir yasal işlemde, XRP'nin yedi yıl boyunca kurumsal ve perakende yatırımcılara satılmış ve tescil edilmemiş bir menkul kıymet olduğunu belirtmişti. Bu rapor dilekçenin de dayanak noktasını oluşturdu.

SEC tarafından başlatılan inceleme Ripple'ı oldukça olumsuz etkilemişti. Bu kripto paranın piyasa hacmi bir anda 40 milyar dolardan 10,3 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu da XRP'nin üçüncü sıradaki yerini USDT'ye kaptırmasına neden olmuştu.

Coinbase, Bittrex ve Binance US gibi önde gelen kripto para borsaları, uyumluluğu korumak adına XRP'yi platformlarından kaldırmaya başlamıştı. Belgeye göre, FinCEN zaten Ripple'ın bir para birimi olduğunu belirttiği için yaşanan olayların ve değer kaybının sorumlusu da SEC. Üstelik bu durumun sıradan yatırımcılara da zarar verdiği ifade ediliyor.

Yaklaşık 10 bin imza

Belge ilk aşamada 9 bin 276 imza toplamayı başardı. 28 Ocak 2021'e kadar belgenin 100 bin imza toplamayı başarması, Beyaz Saray'ın cevap vermesi için yeterli olacak. Dilekçede yer alan ifadeler ise “Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ABD Menkul Kıymetlerindeki yatırımcıları korumakla görevlidir. Bununla birlikte, FinCEN tarafından zaten bir para birimi olarak kabul edilen kripto para birimi XRP’nin bir menkul kıymet olduğunu iddia eden anlamsız bir dava açıldı. Bu eylem nedeniyle milyarlarca dolar değer, hızla art arda piyasadan siliniyor ve en önemlisi, yüzbinlerce sıradan Amerikalı – SEC’in korumakla görevli olduğu Amerikalılar – telafi edilemez zarara maruz kalıyor. SEC şikayeti, XRP sahiplerine zarar veriyor ve bunun derhal sona ermesi gerekiyor.” şeklinde oldu.