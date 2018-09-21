Ripple Önderliğinde Tüm Kripto Para Piyasası Yükselişe Geçti

Geçtiğimiz haftalarda 2018 boyunca süren kriz nedeniyle dibi gören kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgası başladı. Piyasa değeri en yüksek üçüncü kripto para birimi olan Ripple, Ethereum ve Bitcoin’den çok daha hızlı yükseliyor. Piyasadaki son dalgalanma hareketine yakından bakıyoruz.

2018, kripto para piyasalarının hemen hemen herkesin gündemine girdiği 2017’nin son çeyreğine nazaran ciddi bir kriz yılı oldu. Ocak ayından Eylül ayının ortalarına kadar düşüş kaydeden toplam piyasa değeri 186 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu piyasa değeri 2018’in ilk ayında 800 milyar dolardan fazlaydı.

Özellikle Eylül ayının ilk günlerinde yaşanan akılalmaz düşüş, piyasada diğer yatırımcılara göre daha çok söz sahibi olan balinaların etkisi olarak açıklandı. Piyasanın geneli için büyük önem taşıyan, ABD gibi pazarların düzenleyicisi olan SEC gibi düzenleyici kurumların kararları düşüşe katkı sağladı. Çin de en az ABD kadar yüksek yatırım potansiyeline sahip olduğu için Asya cephesinden de bir baskı söz konusuydu.

20 Eylül öğleden sonra başlayan yeni yükseliş dalgası, yukarıda gördüğünüz gibi en değerli ilk 5 kripto para birimini uçuşa geçirdi.

Bitcoin’in son 7 günlük hareketleri şu şekilde:

Yükseliş öncesinde Bitcoin 6.400 dolar seviyelerindeyken, 6.700 doların üzerine çıktı. Yine de Bitcoin’de 5 Eylül tarihinde yaşanan krizin etkileri tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Eğer yükseliş ivmesi devam ederse, kısa sürede son aylardaki düşüş telafi edilebilir.

Ethereum’un son 7 günlük hareketleri şu şekilde:

Ethereum, 5 Eylül’deki büyük düşüş ivmesinden sonra 17 Eylül’de bir darbe daha alıp 2018 içindeki tüm kazancını yitirmişti. Son yükseliş dalgalanmasından nasibini alan Ethereum, en azından şimdilik 17 Eylül’de yaşadığı düşüşü telafi etti. Eğer genel yükseliş devam ederse, Bitcoin’e benzer şekilde toparlanacağını söylemek mümkün.

Ripple ise Bitcoin ve Ethereum’un katlayan bir ivmeyle yükseliş kaydetti, son 7 günlük hareketleri şöyle:

Ripple, piyasa değeri açısından en değerli üçüncü kripto para birimi. Ayrıca yatırımcıların, düşük birim fiyatı nedeniyle en çok başvurdukları alternatif kripto para. Son 7 günlük periyotta ve daha öncesinde gerçekleşen krizlerden o kadar da etkilenmeyen Ripple, yeni dalgalanmanın başını çekiyor. Zira %40’ın üzerindeki değer artışıyla beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Önümüzdeki günlerde, yeni yükseliş dalgasının etkileri ve nedenleriyle ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın :)