Hasar frekansı yüksek olan araçlarına sigorta yaptıramayan vatandaşlar için bir kolaylık sağlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, riskli araçların prim belirleyicisi oldu.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında teknik olarak tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir karar yer aldı. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik isimli karar, artık bazı vatandaşların zorunlu trafik sigortası yaptırırken zorlanmayacağını gözler önüne seriyor.

Sigorta şirketleri, zorunlu trafik sigortası yaptıkları bazı araçlarda sorun çıkarıp, teklif vermekten kaçınıyorlar. Bunun nedeni ise bazı araçların diğerlerinden çok daha fazla hasar frekansına sahip olması. İşte Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, bu durumda kalan bir vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), teklif verilemeyen araçlar için prim belirleyici olacak. Bu sayede aracın trafikte sigortasız dolaşması engellenmiş olacak.

Kararda şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.



“Kurul, belirlenen süre içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.”



MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Hükümet, 2017 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı ile "Riskli Sigortalılar Havuzu" kurdu. Bu havuz, hasar frekansı yüksek olan araçları tek bir sigorta şirketine değil, birden çok şirkete dağıtıyordu. Bu kategorideki araçlar nedeniyle doğan yüksek maddi risk, bu sayede paylaştırılıyordu. Bugün alınan karar hem sigorta şirketlerinin hem de hasar frekansı yüksek olan araçlara sahip olan vatandaşın işini kolaylaştıracak.