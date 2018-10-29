Robert Downey Jr'dan Kahkaha Attıracak Thanos Paylaşımı

İlk Avengers filminde Loki ile Iron Man arasındaki bir diyaloga göndermede bulunan Robert Downey Jr, kahkaha attıran bir Thnos paylaşımında bulundu.

Avengers: Infinity War, beklenmedik finali ile hem sinema severleri şoka uğratmış, hem de iyilerin her zaman galip gelemeyeceğini göstermişti. Infinity War ile ilgili en hafızalardan silinmeyen olay ise güçleri her şeye yetecekmiş gibi görünen süper kahramanların Thanos’un parmak şıklatmasının ardından toz olup uçmasıydı.

Marvel Sinematik Evreni’nin oluşumuna öncülük eden ve Iron Man karakterini canlandıran dünyaca ünlü aktör Robert Downey Jr, geçtiğimiz günlerde Facebook sayfası üzerinden Marvel hayranlarını hem üzen hem de güldüren bir paylaşımda bulundu.

Üç görselden oluşan bir paylaşımda bulunan Robert Downey Jr, ilk iki görselde ilk Avengers filminde Loki ile Iron Man arasında geçen ‘Benim ordum var.’ - ‘Bizde de Hulk var.’ diyaloguna yer verirken, son görselde Karayip Korsanları filminden bir sahneye Thanos’u ekleyerek, ‘Benim de bir kavanoz Yenilmez’im var.’ yazısını ekledi.

Tüm sinema severler gelecek yıl Avengers 4’te ‘hayatta kalan’ Yenilmezler ile Thanos arasında nasıl bir mücadele geçeceğini merak ederken Robert Downey Jr’ın bu paylaşımı, Iron Man’in sağlam bir intikam alacağı şeklinde yorumlanabilir. Sonuçta hepimiz, kül olup giden pek çok karakterin geri gelmesini bekliyoruz. Yoksa beklemiyor muyuz?