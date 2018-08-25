Robert Downey JR, Sherlock Holmes İçin Çalışmalara Başladı

Iron Man serisi ve Avengers’taki üstün performansıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Robert Downey JR, Sherlock Holmes’un yeni filmi için çalışmalarına başladığını duyurdu.

Oldukça uzun bir aranın ardından, bitti sanılan Sherlock Holmes serisi; 25 Aralık 2020’de vizyona gireceğini açıklayarak, başta Robert Downey Jr. fanatikleri olmak üzere, tüm Sherlock Holmes severleri sevindirmeyi başarmıştı.

Iron Man karakterine kattığı eğlence ve sempatiklik faktörünü Sherlock Holmes serisinde de kusursuz bir şekilde işleyen ünlü aktör; kısa zamanda filmi, en sevilen yapıtlardan biri haline getirmeyi başardı.

Sherlock Holmes’un çekimlerinin ne zaman başlayacağı yönünde hiçbir dedikodu olmadığı bir anda, Sherlock karakteri için hazırlanmaya başladığını kendine has üslubu ile Twitter’dan duyuran ünlü oyuncu, akıllara bir başka önemli soruyu getirdi: “Acaba ünlü aktör, Iron Man rolüyle son kez beyaz perdede boy gösteriyor olabilir mi?” Henüz bu sorunun cevabını alabilmemiz için önümüzde Avengers - Infinity War 2’nin olduğunu ve önemli olanın usta oyuncunun filmlerini keyifle izlemek olduğunu, unutmamak gerekiyor.