Robert Downey Jr.'lı OnePlus 8 Reklamı Yayınlandı (Video)

Milyonlarca hayranı olan Robert Downey Jr., OnePlus’ın yeni amiral gemisi serisinin reklam filminde başrolde yer aldı. Robert Downey Jr., daha önce de OnePlus 7 serisi için reklam filminde oynamıştı.

Akıllı telefon sektörünün yükselen ismi OnePlus, bugüne kadar çıkardığı amiral gemisi telefonlarıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. Her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan OnePlus’ın bunu başarması, elbette yalnızca ürünlerinde sunduğu performansa bağlı değildi.

Her üretici gibi OnePlus da amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmak için dev isimlerle anlaşma yoluna gidiyor ancak OnePlus, seçtiği bir isim nedeniyle bunu çok iyi başarıyor diyebiliriz. Bu isim, hepimizin yakından tanıdığı Robert Downey Jr.'dan başkası değil. Bugün, şirketin yeni akıllı telefon serisinin ekran yüzü Robert Downey Jr.’ın yer aldığı reklam filmi yayınlandı.

Robert Downey Jr., OnePlus 8 reklamında:

Daha önce de OnePlus’ın ekran yüzü olan Robert Downey Jr., bu kez şirketin üç gün önce tanıttığı amiral gemisinin ekran yüzü oldu. Milyonlarca hayrana sahip olan isim, OnePlus 8 serisinin en iyi telefonu OnePlus 8 Pro’nun sahip olduğu özellikleri tümüyle ekrana yansıtan reklam filminin ana karakteri olarak karşımıza çıktı.

Yayınlanan reklam filminde elinde bir adet OnePlus 8 Pro olan Robert Downey Jr., ‘yoğun’ yaşamına ayak uydurmaya çalışmak için ‘yoğun’ bir telefona ihtiyacı olan bir adamı canlandırıyor. Elbette reklam filminin sonunda OnePlus 8 Pro’nun sahip olduğu IP68 sertifikası da kendisine yer ediniyor ve ünlü oyuncu, kendisini havuzda buluyor.

Reklam filminde OnePlus 8 Pro’nun sahip olduğu neredeyse her özellikten başarılı bir şekilde bahsediliyor. Cihazın sahip olduğu 5G desteği, kablosuz ödeme ve şarj özelliği, kameraları ve su geçirmezliği, reklam filmini izleyenlere başarılı bir şekilde eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Tabii biz Robert Downey Jr.’ın OnePlus 8 serisinin de ekran yüzü olacağını daha önce görmüştük zira altta gördüğünüz reklam filminin çekimleri sırasında yönetmen, ünlü oyuncuyu elinde OnePlus 8 Pro ile fotoğraflayarak Instagram’da paylaşmıştı. Tabii o günlerde telefon henüz tanıtılmadığı için bu olay haber olmuştu.

Robert Downey Jr.'lı OnePlus 8 reklamı: