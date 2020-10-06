Eşi Susan Downey ile birlikte açıklamalarda bulunan Robert Downey Jr., üçüncü Sherlock Holmes filmi ile birlikte bir sinematik evren inşa edeceklerini ifade etti. Söz konusu sinematik evren, TV ve sinema yapımlarını içine alacak.

Iron Man/Tony Stark karakteriyle Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en önemli parçalarından biri olan ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Endgame ile MCU’ya veda eden Robert Downey Jr., şimdi ise Sherlock Holmes üzerine bir sinematik evren inşa etmeyi planlıyor.

Fast Company Innovation Festival’de konuşan Robert Downey Jr. ve hem eşi hem yapımcı ortağı olan Susan Downey, gelecek yıl vizyona girmesi planlanan üçüncü Sherlock Holmes filmi için ‘tek bir film’den fazlasını düşündüklerini ve bir film evreni yaratmayı planladıklarını doğruladılar.

“Yalnızca üçüncü filmi yapabilirdik, ancak Warner Media, ondan daha fazlasını inşa etmek ve bazı karakterleri öne çıkarmak için HBO ve HBOMax ile birlikte bir şeyler inşa etmeye başlıyor.” diyen Susan Downey, “Kesinlikle büyük planlarımız var ama çok fazla koordinasyon gerektiriyor. Sonuçta MCU da bir günde inşa edilmedi. Onları (karakterleri) bağlayabilmek ve dallandırabilmek için birkaç iyi sonuç veren ‘şey’ gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

Hiçbir yerde gizem üzerine bir sinematik evren bulunmadığını ifade eden Robert Downey Jr. ise zaten yapılmış bir şeyi yeniden yapmak istemediklerini, ortaya orijinal bir ‘şey’ koymak istediklerini ifade etti. Başrolde Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın yer aldığı ilk Sherlock Holmes filmi 2009’de vizyona girmişti. Devam filmi ise 2011 yılında seyircilerle buluşmuştu.

İlk iki film, gişede 1 milyar doların üzerinde hasılat yapmasına rağmen Warner Bros. üçüncü film için 2021 yılını beklemek zorunda kaldı zira Robert Downey Jr.’ın Marvel Sinematik Evreni’ndeki yoğun takvimi, bir Sherlock Holmes filminin çekilmesini imkansız kılıyordu. Görünüşe göre MCU ile bağlarını koparan Robert Downey Jr., artık bir devam filminden fazlasını arzuluyor.

Her şey planlandığı gibi giderse Warner Bros., 22 Aralık 2021’de Robert Downey Jr.’ın başrolde yer aldığı üçüncü Sherlock Holmes filmini seyircilerle buluşturacak. Ancak bu film, serinin ilk iki filminden farklı olarak yalnızca Sherlock Holmes ve Dr. Watson karakterlerine değil, sinematik evreni oluşturacak yan karakterlere de ev sahipliği yapacak.