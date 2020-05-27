Zaman zaman piyasaya sürdüğü çakma akıllı telefonlarla gündem olan Roberto Escobar, şimdi de Apple'a açtığı dava ile gündemde. Bir iPhone X sahibi olduğunu ifade eden Escobar, FaceTime'daki güvenlik açığı nedeniyle adresinin sızdırıldığını ve güvenliğinin tehdit edildiğini ileri sürüyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük uyuşturucu baronlarından bir tanesi olan Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, bazı girişimleri ile zaman zaman haberlerimize konu oluyor. Satmaya çalıştığı çakma akıllı telefonlarda aradığını bulamayan Escobar, yeni bir girişim başlatmak yerine Apple'a tazminat davası açmış durumda.

Edinilen bilgilere göre Roberto Escobar, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a tam 2.6 milyar dolarlık dava açtı. Sadece bununla da yetinmeyen kardeş Escobar, ilerleyen dönemlerde 30 milyar dolarlık bir dava daha açacak. Bu davaların sonucunun ne olacağı bilinmez ancak Escobar'ın pek de şansının olmadığını söyleyebiliriz. Peki Roberto Escobar'ın Apple ile alıp veremediği ne?

Escobar'a göre FaceTime yüzünden adresi sızdırıldı

Roberto Escobar, bir iPhone X sahibi olduğunu ve bu telefondaki FaceTime isimli uygulama yüzünden başının ağrıdığını ifade ediyor. Escobar'ın iddialarına göre FaceTime'da bulunan bir güvenlik açığı, yaşadığı yerin ifşa olmasına neden oldu. Hatta yaşadığı yeri tespit eden "Diego" isimli kişi, Escobar'a bir tehdit mektubu dahi göndermiş. Bu durum üzerine harekete geçen Escobar, yaşadığı yeri değiştirip güvenlik çalışanlarının sayısını artırmış.

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone'lara güvenlik konusunda hayli güveniyor. Kardeş Escobar da kendisine geçmiş dönemlerde birkaç suikast girişiminde bulunulduğunu ve hal böyle olunca da bir iPhone alarak kendi güvenlik seviyesini artırmaya karar verdiğini ifade ediyor. Yani Escobar, iPhone X'u tercih etme nedeninin güvenlik olduğunu belirtiyor.

"Apple insanları aldatıyor ve kalitesiz telefonlar satıyor"

Escobar, FaceTime'daki güvenlik açığı nedeniyle Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava açmış durumda. Ancak Escobar'ın hamlesi bununla sınırlı kalmayacak. Apple'ın insanları aldattığını ve kalitesiz telefonlar sattığını ifade eden Roberto Escobar, şirkete ayrıca 30 milyar dolarlık bir dava daha açacağını söylüyor.