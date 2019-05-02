Robot Çifftiği Girişimi Iron Ox, Ürünlerini Satmaya Başladı

Şirketler, her alanda olduğu gibi tarımda da yapay zeka devrimi yapmak için çalışmalarına devam ediyor. O şirketlerden biri olan Iron Ox, Kaliforniya'daki bir mağazada üç çeşit sebzenin satışına başladı.

Geçen Ekim ayında piyasaya çıkan Iron Ox, yerel ve organik ürünlerin satışının yapıldığı bir market olan Bianchini's Market'in San Carlos şubesinde satışlarına başladı.

Şirket, sebze yetiştirmek için yapay zekayla çalışan birkaç çeşit robotun birlikte çalışmasından faydalanıyor. Bu çiftlikte robotların 'özerk' olarak kendi kendine çalışabildiği söylense de birçok işlem için hâlâ insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Robotlar, bitkilerin yetiştirilmesiyle ilgili çalışıyor, insanlar ise fidan ekimi ve paketleme işleriyle ilgileniyor.

Robot ile tarımsal üretim yapmanın şirkete sağladığı avantajlar ve dezavantajlar bulunuyor. Robotların daha küçük boyutlara sahip olması, satış yapılan noktalara daha yakın yerlerde üretim yapılmasına yardımcı olabiliyor. Branchini's Market'te satılan ürünler, sadece 1 km uzaklıkta yetiştiriliyor. Bu, daha az maliyet ve daha az çevresel zarar anlamına geliyor. Bunun yanı sıra yetiştirilen ürünler şu an için sadece üç çeşit ile sınırlı. Fiyatlar çok yüksek değil fakat muadillerine göre biraz daha pahalı.

Tüm bunlara rağmen robotlar ile yapılan tarımın ana üretim şekli olması için yöntemin biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Iron Ox, ürünlerini daha az yol katederek taze bir şekilde satışa sunsa bile robotlar, hâlâ insanlara göre daha yüksek maliyetle çalışıyor. Ayrıca şirketin üretiminin kısıtlı olması; ürünleri şu an için bir alternatiften ziyade ancak bir butik ürün olarak karşımıza çıkarıyor.

Yine de bu gelişmeler şirket adına başlangıç için umut verici. Iron Ox'un oluşturduğu pazar büyümeye başlarsa daha farklı meyve ve sebzelerin görülebilmesi olası.