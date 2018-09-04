Sinema uyarlamalarıyla sinemaseverler ile tanıştırılan roman karakterlerinin robot resimlerini, beyaz perdedeki halleri ile karşılaştırıyoruz.

Özellikle Harry Potter ve Lord of The Rings serileri ile günümüzde popülerleşen ve Hollywood’un yatırımları doğrultusunda sık sık beyaz perdede görmeye alıştığımız roman/kitap uyarlaması filmler, zaman zaman eleştirilerin odağı olsa da başarılı yapıtları biz izleyicilerle buluşturuyor. Geçmişe baktığımızda sinema tarihine damga vurmuş birçok film, ilk olarak usta roman yazarlarının kalemlerinde hayat buluyor.

Sizler için belirlediğimiz bugünün konusu ise bir hayli ilginç. Siz değerli Webtekno takipçileriyle birlikte kitaplarda tasvir edilen başrol karakterleri, sinemadaki ete kemiğe büründürülmüş halleriyle karşılaştırıyoruz.

Marla Singer - Fight Club (Dövüş Kulübü)

Helana Bonham tarafından hayat verilen Marla Singer karakteri, kitaptaki tasvirinden yola çıkılarak yapılmış robot resminde kısa düz saçları ve ince çenesiyle dikkat çekiyor. Film versiyonunda ise dağınık saçları ve sert çene yapısıyla dikkat çeken karakter tasvirden biraz farklı olsa da Helana Bonham, oyunculuk yeteneği ve fiziksel yapısıyla çıtayı biraz daha yukarı çekiyor.

Javert - Les Miserables

Victor Hugo tarafından ürkütücü ve çirkin bir adam olarak tasvir edilen Javert karakteri Russel Crowe’un karizmasıyla birleştiğinde, ortaya kitaptaki tasvire artı katan bir film karakteri çıkıyor.

Lisbeth Salander - The Girl with the Dragon Tattoo (Ejderha Dövmeli Kız)

Kitapta geçen 'soluk tenli, anoreksik ve sert görünüşlü' kadın karakteriyle örtüşen oyuncu seçimi, kitap tasvirinden oluşan robot resmiyle bir hayli yakınlık gösteriyor.

Jack Torrance - The Shining

Stephen King’in kaleminden çıkan Jack Torrance karakteri, usta oyuncu Jack Nicholson’un ellerinde bir şahesere dönüşüyor. Kitapta tasvir edilen karakter daha genç bir surata ve ince bir çeneye sahip olsa da bu rol için Jack Nicholson’un ötesinde bir ismi düşünmek pek mümkün görünmüyor.

Katniss Everdeen - The Hunger Games (Açlık Oyunları)

Suzanne Collins’in kitabından uyarlanan The Hunger Games’te söz konusu karakter, sansasyonel oyuncu Jennifer Lawrance tarafından canlandrılıyor. Karakterin kitap tasviri ve Lawrance'ın yüz hatları birebir örtüşmese de, bazı benzerlikleriyle ünlü oyuncunun başarılı bir seçim olduğunu söylemek mümkün.