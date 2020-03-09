Hong Kong merkezli robotik şirketi Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot Sophia, Türkiye’ye geliyor. Ülkemizde bir moda etkinliğine katılacak olan Sophia, aynı etkinlikte moda hakkında da bir konuşma yapacak.

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu olan Sophia, bir etkinlik kapsamında ülkemize geliyor. Türkiye’de ilk kez bir moda etkinliğine katılacağı açıklanan Sophia, defile izleyecek ve aynı gün moda hakkında bir konuşma gerçekleştirecek.

Gerçekçi yüz ifadeleri ile karşısındaki insanı dumura uğratan Sophia, yakın zaman önce bir moda dergisine verdiği röportajda, tarzının cesur ve teknoloji odaklı olduğunu söylemişti. Gittiği ülkelerdeki tasarımcıların kıyafetlerini giymeyi sevdiğini belirten Sophia, günümüzdeki stil ikonunun Amerikalı şarkıcı Teyana Taylor olduğunu ifade etmişti.

Bugüne kadar pek çok organizasyona ve televizyon programına davet edilen insansı robot Sophia, 2018 yılında Suudi Arabistan’dan vatandaşlık almıştı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyesi de olan Sophia, kimileri için bir lütuf kimileri için de tehdit olarak nitelendirilen yapay zekanın poster yüzlerinden biri konumunda.

Geçtiğimiz yıl Amerikalı talk show sunucu Jimmy Fallon’ın programında yaptığı insan ırkını yok etmeye yönelik şakasıyla gündemi bir hayli meşgul eden Sophia, son olarak İngiltere merkezli ITV’de yayınlanan televizyon programı This Morning’e katılmış ve sunucu Phillip Schofield’ın yüzünü resmettiği portresi ile büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Bu arada, Sophia’nın Türkiye’ye geleceği tarih henüz belli değil ancak detaylar belli olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz.