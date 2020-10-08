ODTÜ Robot Topluluğu tarafından bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştireceği Robotalks etkinliği, 10-11 Ekim'de YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

20 yıllık bir geçmişe sahip olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robot Topluluğu’nun her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Robotalks, pandemi nedeniyle bu yıl 10-11 Ekim tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve birbirinden değerli konuşmacılarıyla katılımcılarını ağırlayacak.

YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlarla devam ettirilecek olan Robotalks canlı yayınları, hem 10 Ekim Cumartesi hem de 11 Ekim pazar günü 14:00’de başlayacak. Etkinliğin bu yılki ana konusu ise özellikle 5G’nin kullanıma sunulması ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte daha da önemli bir hale ‘Medikal ve Robotik’ olacak.

10 Ekim tarihinde gerçekleşecek ‘Medikal ve Mikro Robotlar’ konulu canlı yayının konuğu, Dr. I. Ceren Yasa olurken; 11 Ekim’de gerçekleşecek ‘Bir Ameliyat Robotu Sistemi: NeuRoboScope’ konulu canlı yayının konuğu Doç. Dr. Mehmet İsmet Can Dede olacak.

Hem ODTÜ Robot Topluluğu hem de bu yılki Robotalks etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için robot.metu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Robotalks etkinliğine katılmak için buraya tıklayarak ODTÜ Robot Topluluğu’nun YouTube kanalına ulaşabilirsiniz.