Robotik Kol Dexter, 2018 Hackaday Ödülünü Kazandı

Açık kaynaklı, yüksek hassasiyetli, eğitilebilir bir robot kolu olan Dexter, 2018 Hackaday Ödülü'nün en büyüğünü kazandı.

Dokuz ay süren küresel mühendislik projesinin en üstünde yer almanın ödülü 50.000 dolar. Kaliforniya'da düzenlenen Süper Hackaday konferansında Hackaday ödül töreninin diğer dört kazananı da belli oldu. Beş farklı temadan oluşan bu ödül töreni zorluklarla dolu. En büyük açık donanımını göstermek için katılımcılardan, robot modülü oluşturmak, hasat gücü modeli tasarlamak, insan bilgisayar yüzü tasarlamak yada yeni bir müzik enstrümanı icat etmeleri istendi. Finale gelmeyi başaran 100 katılımcıdan en iyi 5 tanesi seçildi. Binlerce donanım korsanı, yapımcısı ve sanatcının daha iyi bir gelecek inşaa etmek için yarıştığı bu girişimde toplam 200.000 dolarlık nakit ödül dağıtıldı.

2018 Hackaday Ödülü'nün en büyük kazananı ise robotik kol Dexter oldu. Bu dikkat çekici robotik kol tasarımı, yüksek kaliteli otomasyonun birçok yönünü kendi ihtiyacınıza göre yönelik kullanabileceğiniz açık kaynaklı bir tasarımdır. Etkileyici hassasiyete ek olarak tasarımı eğitilebilir, kolun eklemleri hareket ettirilebilir ve oynatma hareketlerini kaydedebilirsiniz.

Yukarıda ki görüntü insan tarafından hareket ettiren kolun konum verisini alarak robotik kola taşınması ve bu sayede gerçek zamanlı kontrolün sağlanmasını göstermekte. Robotik kolun her bir bağlantısı, UV sensörleri için açıklıklara sahip bir diskten oluşan akıllı bir kodlayıcı tasarım kullanır. Algılama sistemi aslında açık/kapalı yönteminden daha da fazlasını içeriyor. Her açıklıktan geçen ışık, yoğunluğundaki değişimi daha büyük bir hareket izlemekte.