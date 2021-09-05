Singapur İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Bilim ve Teknoloji Ajansı (HTX) tarafından üretilen Xavier isimli robotlar, deneme süreci için bugün itibariyle sokaklarda. Xavier sokakları denetleyerek, sigara içenleri, kaldırımda scooter kullananları ve seyyar satıcıları tetkik edecek. Deneme süreci başarılı geçerse Singapur vatandaşları Xavier’i daha fazla görebilir.

Birçok ülke dijitalleşme ve yazılımın yanı sıra, belki de devamı niteliğinde robot çalışmalarına da önem veriyor. Robotlar sadece iş kolaylaştıran bir teknolojik gelişme olarak değil, askeri ve asayiş alanlarında da önemli yeri olan bir ürün. Neredeyse tüm alanlardaki çalışmalara etkileri de göz önünde bulundurulduğunda, bu önemin bir sonucu olarak robot çalışmaları gün geçtikçe artıyor.

Robot çalışmaları ve robotik otomasyon konusunda önde gelen ülkelerden Singapur’da üretilen Xavier isimli robotlar, bugün itibariyle Singapur sokaklarında denetime başladı. Xavier’i üreten HTX’in otomasyon bölümü direktörü Cheng Wee Kiang, "Xavier sayesinde yetkili birimleri bir araya getirip işgücü kaynaklarına ilişkin ihtiyaçları karşılayarak tek robotik platformda daha yüksek operasyonel verim elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş özellikleri sayesinde gerçek zamanlı çalışacak:

Görevine bugün başlayan Xavier, üç hafta sürecek olan deneme süreci için Toa Payoh bölgesinde denetimlere başladı. Deneme süreci sayesinde robotların eksiklerinin giderilmesi ve video analizlerinin iyileştirilmesi için veri toplanacak. Xavier isimli robot yasaklı alanlarda sigara içenleri, kaldırımda scooter kullananları ve seyyar satıcıları denetleyerek, gelişmiş özellikleri sayesinde uygunsuz durumlara yetkililere eş zamanlı olarak bildirebilecek.

Robotların üzerine yerleştirilen kameralarda 360 derece görüntü yakalayabilme ve görüşü gibi özellikler bulunuyor. Bu kamerayla kaydedilen görüntüler eş zamanlı olarak ana merkeze gönderildiğinde yetkililer görüntüleri inceleyerek robotları uzaktan kontrol edebilecek. Hızı saatte maksimum 5 kilometre olan Xavier’in bataryası, tam şarjla 4 ila 5 saat çalışabiliyor.