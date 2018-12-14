Son dönemin en popüler çalışma alanlarından olan nesnelerin interneti (IoT), insan hayatını kolaylaştırmak için kullanılan tüm cihazları internete bağlamayı hedefliyor. IoT'nin, maliyetlerin düşmesi ve yapay zekanın kullanımının artmasıyla, daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Akıllı evlerde ses, sıcaklık ve daha birçok elektrikli cihazın kontrolünü sağlayan teknoloji, aslında IoT temelinde üretilmiş ve internete bağlanabilen cihazların sağladığı imkanlar ile geliştiriliyor.

IoT'nin kullanılabileceği en büyük çalışma alanlarından biri de robotlar. Robotların internete bağlanması, onların yeneteklerini çok daha üst düzeye çıkarıyor. IoT ile robotların birleşmesiyle, iki sektörde yapılan çalışmaların da giderek artması bekleniyor.

Evlerde Oluşturulabilecek 'Akıllı' Ortamlar

IoT'nin en basit robota bile sağladığı sensörler vasıtasıyla çevre koşulları hakkında bilgi alabilme, kullanıcılarının konumları hakkında bilgi sahibi olabilme, yakındaki tüm cihazlar ile iletişim halinde olabilme yetenekleri; bulunulan çevreyi akıllı hale getirmenin en kolay yolu. Evlerde kullanılan cihazların internete bağlanmasıyla elde edilecek olan akıllı ortam, en çok da hasta ve engelli insanların hayatlarını kolaylaştıracak.

Hayatı kolaylaştıracak uygulamara örnek vermek gerekirse, akıllı bir kapı zili düşünülebilir. Zil çaldığında hasta ya da engelli kişinin yanına gelen robot, üzerinde bulunan IoT modülü sayesinde kapıdaki kameraya bağlanabilir ve kapıdaki kişi ile görüntülü görüşme sağlayabilir.

IoT ile güvenli bir çevre oluşturmak da mümkün. Örneğin fırının ya da ocağın internete bağlanmasıyla açık unutulmadan kaynaklı yangınların önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda süreli pişirme işlemleri de IoT sayesinde kolayca kontrol edilebilir.

Google Home ve Alexa gibi sesli asistanlar da benzer hizmetler sunsa da robotların öne çıkaran en büyük özellikleri hareket edebiliyor olmaları. Robotlar çevre hakimiyetini üst düzeye çıkararak sesli yardımcılara göre çok daha verimli çalışabilirler.

IoT ve robot çalışmalarını desteklemek adına düzenlenen ve 'Robotların Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirilen Avrupa Robot Ligi Servis Robot Yarışması'nda, robotlar eve gelen ziyaretçileri karşılama, fırını kapama ve çevredeki nesneleri kullanıcılara alıp getirme gibi testlere tabi tutuluyor. Yakın zamanda katılımın ve yapılan testlerin artırılması planlanıyor.

Endüstride Kullanılabilecek Sınırsız İş Gücü

Robotlar için en büyük çalışma alanlarından biri de endüstri. Son dönemde petrol ve gaz üreticilerinin IoT'a yönelmesiyle, tesislerin dışında yer alan ekipmanların basınç ve sıcaklık ölçümleri uzaktan yapılabiliyor.

Gelecekte robotlar, insanların çalışmasının tehlikeli olduğu iş alanlarında kendilerine yer bulabilirler. Rüzgar paneli gibi çok yüksek yapılarda, arızaların giderilmesi veya ölçümlerin alınması için robotların kullanılması, insan hayatını tehtit eden birçok unusuru ortadan kaldırabilir.

Su altı cihazlarının IoT ile bağlantı kurması da çok büyük gelişmelere olanak tanıyabilir. Su altı sensörlerini daha verimli hale getirecek çalışmalar ile birlikte yalnızca su üzerinde yapılabilen onarım işlemlerinin su altında da yapılmasına imkan sağlanacağı düşünülüyor.

Nükleer enerjiden tutun da tarım, imalat, lojistik ve atıkların ayrıştırılması gibi alanlarda kendine yer bulabilecek robotlar, sınırsız iş gücüne de imkan sağlayacak.