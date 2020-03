Bilim İnsanlarından Robotlarla İlgili Yeni Araştırma

Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, robotların insanların arasındaki etkileşimi nasıl değiştirebildiğini ortaya koydu. Gelin araştırma sonuçlarına yakından bakalım.

Robotun eylemlerinin ve ifadelerinin, üç insan arasındaki etkileşimleri nasıl etkileyeceğini görmek isteyen araştırmacılar işe koyuldu. Robotun bir hata yaptığını itiraf etmekten korkmadığında bu hassasiyetin, ilgili kişiler arasında da daha açık iletişime yol açtığı keşfedildi.

Robot, çalışmanın bir kısmında “Üzgünüm çocuklar, bu turda hata yaptım. İnanmak zor ama robotlar da hata yapar” demek için programlanmış. Bu durum, insanlardan oluşan katılımcıların birbirleriyle daha açık konuşmasına yol açmış. Diğer katılımcılaraysa konuşmayan veya daha tarafsız bir şekilde konuşan bir robot temin edilmiş. Bu çalışmaya konu olanlar, birbirleriyle neredeyse hiç konuşmamış ve genel olarak daha kötü zaman geçirdiklerini söylemişler.

Robotlar, insanlar arasındaki etkileşime yön verebilir:

Yale Ağ Bilimi Enstitüsü’nden çalışmanın başyazarı Margaret L. Traeger, “Robotların doğrudan etkileşimde bulundukları insanların davranışlarını etkileyebileceğini biliyoruz. Çalışmamız, robotların insan/insan etkileşimlerini etkileyebileceğini gösteriyor” görüşünü paylaştı. Araştırmanın sonuçları, 'Proceedings of the National Academy of Science' dergisinde yayımlandı.

Yapay zekâ ve robotik asistanların sayısının artmasının, gelecekte insanların günlük yaşamları ve etkileşimleri üzerinde ne ölçüde etkili olacağına dair bir öngörüde bulunmak zor ancak hiçbir şekilde etki olmayacağını söylemek de doğru olmaz. Traeger, “Robotların insanların ekip olarak daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini gösteriyoruz” diyor.

Araştırmada 153 insan ve 3 robot yer aldı:

Çalışmaya toplam 153 kişi katıldı. Tüm katılımcılar, her biri 3 kişi ve 1 robot olmak üzere 51 farklı gruba ayrıldı. Daha sonra tüm gruplar, 30 tur boyunca demiryolu inşa etmek için birlikte çalışmak zorunda oldukları bir tablet oyunu oynadılar. 51 oyun grubuna rastgele üç farklı robottan biri verildi.

Bazıları sessiz bir robotla oynadı, bazılarındaysa oyun hakkında sadece soğuk ve istatistiksel açıklamalar yapan bir robot vardı. Başka bir gruba, hikâyeler paylaşan, hataları kabul eden ve hatta şakalar yapan, daha insan benzeri bir robot verildi. Söz konusu robotlarla oynayan katılımcılar, diğer oyuncularla 2 kat daha fazla konuştu ve genel olarak daha iyi zaman geçirdiklerini söyledi.

Profesör Nicholas A. Christakis, “Ortama yapay zekâ formları ekledikçe toplumun nasıl değişeceğiyle ilgileniyoruz. Robotları nasıl programlayacağımızı değerlendirmeliyiz, böylece davranışlarımızı tahrip etmezler” diyor. Araştırmacılar, basit oyunların ve sosyal etkileşimlerin yanı sıra çalışma ortamlarındaki robot teknolojisi ve otomasyonun da insan çalışanların iletişimleri ve algıları üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine inanıyor.