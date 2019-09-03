Robotlara Acıyı Hissetme Yeteneği Kazandıran Elektronik Deri

Güney Koreli bilim insanları, özel sensörler ve nano teller kullanarak acıyı hissedebilen elektronik bir deri geliştirmeyi başardılar. Geliştirilen bu deri hem insansı robotlarda hem de protez organlarda kullanılabiliyor.

Bilgisayar, yazılım ve elektronik teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte robot teknolojileri de iyiden iyiye gelişmiş durumda. Artık robotlar, pek çok noktada insanlara yardımcı oluyor hatta kimi zaman insanların yapması gereken işler direkt olarak robotlar yapıyor.

Yapay zeka desteğinin de eklenmesiyle birlikte biraz daha gelişen robotlar, artık acı hissedebilecek hale geldiler. Güney Koreli bilim insanları, robotların acı hissedebildikleri elektronik bir deri geliştirmeyi başardılar.

Bugüne kadar geliştirilen elektronik deriler, robotlara daha çok nesneleri hassas bir şekilde almalarına ve taşımalarına yardımcı oluyordu. Yapılan son çalışmalarsa robotların sıcaklık, soğukluk ve acı gibi durumları da hissetmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili araştırmalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Jae Eun Jang, acının hissedilmesi için özel sensörlerin kullanılması gerektiğini ve bu sensörlerin yapıları sayesinde pil gerektirmediği için hem insanlarda hem de insansı robotlarda kullanılabileceğini söyledi. Jang, yaptıkları araştırmanın robotlara duyu yeteneği katmasının yanı sıra yapay zekanın riskleriyle ilgili de yapılacak çalışmalara kapı aralayacağını çünkü acıyı hisseden bir robotun ne kadar agresifleşebileceğinin bu elektronik deriyle görülebileceğini söyledi.

İnsansı robot teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu gelişme, yıllık oranda yüzde 50 seviyelerinde oluyor. 2026 yılına geldiğimiz zamansa insansı robotların geliştirilmesi için yapılan yatırımların 13 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da fazlasıyla işlevsel olan insansı robotların bir anlamda seri üretileceğini gösteriyor. İlerleyen dönemlerde, insansı robotların geleceği noktayı hep birlikte görebileceğiz.