Robotları Beyin Dalgalarıyla Kontrol Etmek Mümkün

MIT’deki araştırmacılar, Baxter isimli bir robotu beyin dalgalarını kullanarak kontrol edebilmelerini sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Bruce Willis’in ‘Surrogates’ adlı bir filmi vardı. Orada insanlar kendi odacıklarında bir makineye bağlı olarak yaşıyor, hayatlarını kusursuz, mekanik avatarları aracılığıyla devam ettiriyorlardı. Hatta Bruce Willis robot bedenleri tercih etmediği için “Gene gelmişsin organik organik.” diye dışlanıyordu. O filmdeki teknolojiye artık epey yakınız.

Massachusetts Institute of Technology’de doktora yapan joseph DelPreto ve arkadaşları, Baxter adlı bir robotu kullanarak bir dizi işlemi gerçekleştirmeyi başardı. Bu işlemleri özel kılan şey ise robotun kontrolünün beyin dalgaları ile sağlanmış olması. DelPreto’ya göre çalışması, insanların robotları nasıl kontrol ettiği konusunda önemli bir adım olacak.

Araştırmacı, “Şu anda robotlarla ya da teknolojimizle çalışmak istediğimizde bir çeşit dil engeline takılıyoruz, robotlara uyum sağlamamız gerekiyor. Dilini öğrenmemiz, anahtar kelimeleri öğrenmemiz, kontroller, düğmeler kullanmamız ya da kodlama bilmemiz gerekiyor ama robotlarla iletişimimizi, diğer insanlarla nasıl iletişim kuruyor isek öyle kurmayı tercih ederiz.”

26 Haziran’da Robotics: Science and Systems konferansında sunulan makalede ekip, beyin sinyalleri ölçen bir başlık ile Baxter’in hareketlerini nasıl kontrol ettiklerini açıkladılar.

Baxter şu anda çok ilkel seviyede. Temel olarak otonom çalışma yapan cihaz, beyinde bir hata sinyali aldığı anda çalışmasını durdurup el hareketi ile komut bekliyor.

Gelecekte bu tür robotlar, robotların kullanımı konusunda yeni ufuklar açabilir.