ROCCAT, 2 Yeni XXL Mousepad Modelini Duyurdu

Oyuncular için olmazsa olmaz ekipmanlardan birisi de mousepadlerdir. ROCCAT de küçük mousepadlerle yetinemeyen oyuncuları düşünerek XXL boyutlarında yeni mousepadler çıkardı.

ROCCAT yeni yıla, 2 yeni mousepadle başladı. The Taito Control and Sense serisi mousepadler piyasada kontrol ve hassasiyet konusunda belirli bir üne sahip. ROCCAT mousepad portfolyosunu bu serinin daha geniş versiyonları ise büyüttü.

ROCCAT Taito Control XXL

Taito Control’un pürüzsüz bir yüzeyi var. En iyi materyallerden yapılmış olan bu mousepad tam istenilen şekilde bir kayma sağlıyor. The Taito Control XXL’ın boyutları, 860*330*3.5mm seviyesinde. Fiyatı ise bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak 39.99 euro veya 39.99 dolar.

ROCCAT Sense Vital Force

ROCCAT mühendisleri Sense’i yaparken üst bölgede ultra-yumuşak bir yapı kullanmışlar. Gelişmiş bir mikrokristal sürtünme azaltıcı kaplama yapan mühendisler, bu mousepad'in x ve y eksenlerinde hızlı ve agresif hareketler yapan kullanıcılar için ideal olduğunu söylüyor. The Sense’in boyutları ise 850*330*2mm. Oyunculara mücadele için daha geniş bir alan sağlıyor. The Sense Vital’in fiyatları bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak 29.99 euro veya 29.99 dolar. Bir diğer Sense çeşidi olan Sense Vital Force Mid-Size’ın (Orta Boy) fiyatları ise 19.99 euro veya 19.99 dolar olacak.