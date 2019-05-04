Epic Games'e Geçen Rocket Leage Bombardımana Tutuldu

1 Mayıs tarihinde Epic Games bünyesine giren Rocket League, bu geçişin ardından Steam üzerinden kötü yorum bombardımanına tutuldu.

Epic Games ve Pysonix, geçtiğimiz günlerde Rocket League oyununun sahibi stüdyonun Epic Games bünyesine dahil edildiğini açıkladı. Önceki olaylardan da tahmin edilebileceği üzere bu işlem birçok kişinin hoşuna gitmedi. Özellikle oyunun Steam’den kaldırılıyor olması da birçok olumsuz yorum aldı.

Bu açıklamanın ardından oyunun Steam’de bulunan son yorumlarına bakıldığı zaman oyunun ortalama skorunun tam tersi bir sonuç ortaya çıkıyor. Rocket League, ortalamada ‘oldukça olumlu’ olarak oylanmışken yaklaşık son 3.000 negatif yorumun 1 Mayıs’tan sonra atıldığını göreceksiniz. Pysonix’in Epic Games tarafından satın alındığını açıkladığı tarihin de 1 Mayıs olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Steam üzerinden oyuna gelen yorumların birçoğu, oyunun bu tarihten sonra oynanılamayacak bir hale geleceğinden bahsediyor. Bazı yorumlarda bu hareketin Psyonix için iyi bir gelişim olduğunu söyleyenler olsa da, oyuna Steam üzerinden başlamış birçok oyuncunun bu hareketten kötü etkileneceği belirtildi.

Sizce Rocket League’in Epic Games’e geçmesi oyuncuları nasıl etkileyecek. Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.