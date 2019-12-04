GTA 6 ile İlgili İddialar, Rockstar Games Kaynaklı mı?

Oyunseverlerin beklentisi, GTA 6'nın dün düzenlenen PlayStation Awards etkinliklerinde duyurulabileceği yönündeydi ancak bu da gerçek olmadı. Peki bugüne kadar ortaya atılan iddiaların kaynağı Rockstar Games olabilir mi?

Oyunseverlerin gözü kulağı bir süredir Rockstar Games'in üzerinde. Çünkü video oyun sektörünün en önemli isimlerinden Rockstar Games'in, bir video oyun efsanesi olan Grand Theft Auto'nun yeni versiyonu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aslına bakacak olursak Rockstar Games cephesinden bu konuyla ilgili de net bir açıklama yapılmadı ancak ortaya çıkan sızıntılar, Grand Theft Auto 6 üzerinde çalışıldığını ortaya koydu.

GTA 6 ile ilgili olarak bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak gerek eski Rockstar Games çalışanları gerekse Grand Theft Auto serisinin önemli isimlerinden çeşitli açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar, her seferinde heyecanı biraz daha arttırdı ancak bugüne kadar ki söylentilerin altından da somut bir şey çıkmadı. Hal böyle olunca da oyunseverlerin kafası iyiden iyiye karışmış oldu.

Rockstar Games ve dolayısıyla da Grand Theft Auto 6 ile ilgili son söylentiler, oyunun dün düzenlenen PlayStation Awards etkinliğinde duyurulabileceğini ortaya koyuyordu. Çünkü serinin son üyesi GTA 5, yine Sony'nin etkinlikleri sırasında duyurulmuştu ve Rockstar Games, genelde yeni oyunlarında benzer tavırlar sergiliyordu. Ancak Rockstar Games, GTA 6 konusunda bugüne dek hiç görülmemiş bir tavır sergiliyor.

Rockstar Games'in GTA 6 konusunda neden bu kadar ketum davrandığı şu an için bilinmiyor. Ancak bugüne dek ortaya atılan iddiaların asılsız olması da oyunseverlerin artık sabrını taşırmaya başlamış durumda. Hatta GTA 6'nın dün de duyurulmaması üzerine oyunseverlerin büyük bir bölümü, GTA 6 ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların kaynağının doğrudan Rockstar Games olduğunu düşünüyorlar.

Peki böyle bir şey gerçekten de mümkün olabilir mi? Rockstar Games, oyunseverleri sırf heyecanlandırmak için yalan iddialarla kamuoyunun kafasını karıştırıyor olabilir mi? Aslına bakacak olursak 2019 yılında yaşananlar, Rockstar Games'e bu konuda yöneltilen suçlamaların doğru olabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü bugüne dek ortaya atılan iddialar, fazlasıyla makul sebeplere dayandırılmıştı.

Şöyle ki, GTA 6'yla ilgili olarak bugüne dek ortaya atılan iddiaların belki de en dikkat çekeni, GTA 5'in Trevor'u Steven Ogg'dan gelmişti. Ogg, katıldığı bir etkinlikte kendisini dinleyen oyunseverlere GTA 6 ile ilgili olarak matematik yapmaları gerektiğini söylemişti. Aslına bakacak olursak Ogg'un dediği gibi ufak bir matematik yapmak, GTA 6'nın çıkışıyla ilgili bir ipucu verebilirdi. Ancak ne yazık ki bu durum gerçek olmadı.

GTA 6 ile ilgili ilginç iddialardan bir tanesi de haberimizin başında aktardığımız 3 Aralık'taki Sony'nin PlayStation Awards etkinlikleriydi. Üstelik Steven Ogg'un matematik yapın tavsiyelerinin üzerine Rockstar Games'in geçmiş dönemlerde sergilediği tavır, birbiriyle fazlasıyla uyumluydu. Yani Rockstar Games, Sony'nin dünkü etkinliğinde GTA 6'yı oyunseverlere duyurabilirdi. Ancak etkinlik boyunca konusu bile geçmedi.

Rockstar Games'in konuyla ilgili ilginç bir yaklaşımı da GTA 5 ile ilgili. Şirket, GTA 5'i hala peynir ekmek gibi satmayı başarıyor. Üstelik oyunseverler, GTA 5'in Online modu için de ciddi para harcıyorlar. Rockstar Games de oyuna olan ilgi hala bu kadar yüksek olunca oyunu geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. GTA 5'in Online modu, hala güncelleniyor.

Görünen o ki oyunseverler, GTA 6 ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların kaynağının Rockstar Games olduğunu düşünmekte çok da haksız değiller. Çünkü iddiaların genellikle birbirleriyle uyumlu olması ve şu an için tüm iddiaların asılsız kalması, çok da akla uyacak bir şey değil. Kim bilir, belki de Rockstar Games bu iddiaları ortaya atarak oyunseverlerin ilgisini sürekli olarak üzerinde tutmak istiyordur?