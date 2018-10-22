Red Dead Redemption 2, PC Platformuna Gelebilir

MediaMarkt'ın Hollanda sitesinde Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne yer verilmesi, oyunun PC sürümünün çıkması ihtimalini güçlendirdi.

Rockstar Games’in sabırsızlıkla beklenen açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 26 Ekim’de çıkış yapacak; ancak oyunun PC versiyonunun olup olmayacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil, bu da oyuncuları doğal olarak PC versiyonunun çıkmayacağını düşünmeye itiyor.

Böylesine çok bekleyeni olan bir oyunu PC platformu için yayınlamamak biraz garip olacaktır. Yakın bir zamanda gerçekleşen bir sızıntı, Red Dead Redemption 2 hayranlarını oyunun PC versiyonunun eninde sonunda çıkacağına dair umutlandırdı. VG247 adlı web sitesi, MediaMarkt’ın Hollanda web sitesinde Red Dead Redemption 2’nin 2019 çıkış tarihiyle PC versiyonu için listelendiğini fark etti. Ancak ne yazık ki bir MediaMarkt yetkilisi kısa bir süre sonra Wccftech ile iletişime geçerek listelenen oyunun, MediaMarkt’ın oyunun PC versiyonunun çıkacağına inandığı için yalnızca bir yer tutucu olarak yayınlandığını ifade etti.

MediaMarkt’tan gelen bu açıklama biraz hayal kırıklığı yaratsa da oyunun PC versiyonunun belli bir noktada çıkabileceği ihtimalini göz ardı etmek olmaz. Bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmiş olmasa da ortaya çıkan bu kanıt oyuncuları umutlandırmaya yetiyor. Ayrıca Rockstar’ın GTA 5’i PC’ye uzun bir süre sonra da olsa getirdiğini unutmamak gerek.