Rockstar'ın PS3'e Özel Geliştirdiği Agent Son Nefesini Verdi

Geliştirme süreci bir yılan hikayesine dönüşen Rockstar Games oyunu Agent, bugün itibarı ile sonsuzluğa uğurlandı.

E3 2009'da Rockstar tarafından PS3'e özel olarak duyurulan Agent'ın fişi gün itibarı ile çekildi. Rockstar Games'in E3 2009'da PS3'e özel olarak bir Aksiyon/Gizlilik oyunu geliştirdiği açıklanmıştı.

O dönemden beri ne bir görsel, ne bir video ne de herhangi bir materyal paylaşılan oyunla ilgili tutunulan tek dal da kırılıp yere düştü. Yaklaşık 10 yıldır isim tescili her sonlandığında Rockstar tarafından isim hakları yenilenen Agent, bu sebeple oyun severlerde bir umut oluşturuyordu.

Ancak tüm bu beklenti süreci bugün son buldu: Rockstar, Agent markasının isim haklarını bu kez yenilemedi. 2015 yılında son kez yenilenen isim hakları, dün itibarı ile son bulmasına rağmen Rockstar tarafından herhangi bir yenileme işlemi başlatılmadı. Böylece kendisini hiç tanıma fırsatımız olmayan Agent'ın tabutuna son çivi de çakılmış oldu.