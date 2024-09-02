Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League'in başarısız performansının ardından çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

Suicide Squad: Kill the Justice League oyunundan çok şey bekleyen Rocksteady beklediğini bulamayınca sessiz sedasız çalışanları işten çıkarmaya başladı. Firmanın bu işten çıkarma süreci, işten çıkarılan çalışanların yaptığı açıklamalar ile ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre şirketin kalite kontrol departmanında yer alan çalışan sayısı yarı yarıya azaltıldı ve 33 olan çalışan sayısı 15'e indirildi. Bu durumun sebebi olarak ise DC karakterlerinin başrollerinde olduğu oyunun zayıf satış rakamları gösterildi. İşten çıkarmalar bu departmanla da sınırlı kalmadı. Hatta bir çalışan, babalık izninin ortasında işten çıkarıldı.

Rocksteady yönetimi, oyunların kalitesinin etkileneceğini kabul ediyor

Kimliğini açıklamayan Rocksteady çalışanları, kalite kontrol departmanında işten çıkarılanların arasında uzman bilgiye sahip ekip üyeleri de olduğunu belirtirken, geride kalan meslektaşlarına daha fazla iş yükü bineceğini ifade etti. Çalışanlar, Rocksteady üst yönetiminin ürün kalitesinin bu karardan etkilenmesini kabul ettiğini söyledi.

İşten çıkarılan çalışanlar arasında birçok genç çalışan olduğu gibi, Rocksteady'de beş yıldan fazla süre çalışan birkaç ekip üyesi de bulunuyor. Geçtiğimiz ay, Warner Bros., Suicide Squad'ın "zayıf performansı" nedeniyle yıllık gelirinin yüzde 41 oranında düştüğünü ve oyundan 200 milyon dolar zarar ettiklerini belirtmişti.

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