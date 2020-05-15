Roketler Şeffaf Olsaydı Nasıl Görünürdü? (Video)

Bir YouTuber, gerçek hayatta uzay görevlerinde kullanılan roketleri dijital ortamda şeffaf olarak tasarlayarak son derece ilginç bir animasyon oluşturdu ve YouTube'da paylaştı. Videoda, roketlerin kullandığı yakıtlar ve modüllerin ayrılma süreçleri detaylı olarak gösteriliyor.

Şeffaf tasarımlar son dönemde özellikle elektronik ürünlerde tercih edilmeye başlanan bir tasarım trendine dönüştü. Ancak hayal gücünün sınır tanımadığı bir dönemden geçiyoruz. Bir YouTuber, uzaya fırlatılan roketleri transparan olarak simüle ettiği bir video paylaşarak roketlerin işleyişini detaylı olarak gösterdi.

YouTuber, paylaştığı videoda NASA ve SpaceX'in bugüne kadar uzay görevlerinde kullandığı bazı roketleri dijital ortamda fırlattı. Animasyonda ayrıca roketlerde kullanılan yakıt türleri de birbirinden farklı olarak renklendirildi. Sonuç olarak roketlerin kalkışından uzaya doğru katettiği yolculuk boyunca yakıtlarda yaşanan değişimler açıkça görülebildi.

Roketler şeffaf tasarımlı olsaydı böyle görüneceklerdi

Videoda kullanılan roketler arasında, 1967-1973 yılları arasında NASA tarafından kullanılan Saturn V, NASA'nın 2011 yılında emekliye ayırdığı uzay uçağı Space Shuttle, SpaceX'in ağır yük fırlatma aracı Falcon Heavy ve NASA'nın Saturn V'in ardından geliştirmeye başladığı Space Launch System (SLS) yer alıyor.

Görüntülerde, roketler fırlatıldıktan sonra çeşitli aşamalarda kullanılan farklı roket yakıt türleri özel olarak vurgulandı. Jet yakıtı gibi yüksek oranda rafine edilmiş bir gazyağı formu olan kerosen RP-1, kırmızı renkle vurgulandı. NASA tarafından kullanılan yaygın bir roket yakıtı olan sıvı hidrojen (LH2) turuncu renkle gösterildi. Son olarak RS-25 gibi roket motorlarında sıvı hidrojen için oksitleyici olarak kullanılan sıvı diyatomik oksijen, mavi renkle belirtildi.

Şeffaf roketlerin uzaya fırlatılışını simüle eden video: