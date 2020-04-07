Ankara’da bulunan Roketsan Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayi Başkanı ve Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre patlamada bir can kaybı yaşanmadı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu Roketsan'ın fabrikası’nda saat 14:47’de bir patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselmeye başladı.

Elmadağ ilçe merkezinde de etkisi hissedilen patlamada İlk belirlemelere göre hayatını kaybeden kimse olmadı. İlçe merkezinden dahi görülebilen patlamanın neden olduğu ise henüz açıklanmadı.

Roketsan Fabrikası’nda meydana gelen patlamanın ardından Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bir açıklama yaptı. Twitter’dan açıklama yapan Demir, “Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in açıklamasının ardından Ankara Valiliği de patlama ile ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, patlamanın 14:47 sularında gerçekleştiği ve 3 işçinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.