Roketsan, geçtiğimiz ay "en fazla sayıda roket atabilen fırlatma aracı" ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu rekor şirketin dünyadaki ününe de olumlu etki etti.

Roketsan, ülkemizin savunma sanayi anlamında en hızlı gelişen ve büyüyen 3 şirketinden biri. Bu da yaptığı işleri önemli hale getiriyor. Özellikle askeri savunma araçları ile dikkat çeken şirket son dönemde pek çok başarıya imza attı ve büyüme hızı da artışa geçmiş durumda.

Geçtiğimiz ay, ürettiği roketatar sistemi ile askeri araçlar kategorisinde Guiness rekorlar kitabına girmeyi başaran şirket, bu rekoru ile dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Adından söz ettirmeyi başaran şirket, halihazırda pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu ve hızla yayılan ünü sayesinde bu ihracat rakamlarının da artması bekleniyor.

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, kırılan rekorun şirketin dünya genelinde bilinirliğinin artması ve genel imajı için oldukça iyi bir adım olduğunu söylüyor Üstelik yine Yaşar'a göre tek fayda ihracat da değil. Roketsan’a iş başvurusunda bulunan başarılı gençlerin sayısında da yüksek bir artış yaşanmış durumda. Yaşar aynı zamanda şirketin giderek dünya piyasasında daha da görünür olacağını düşünüyor.

Şirketin gösterdiği büyümenin en büyük kanıtı ise çalışan sayısı. 2004’te 650 kişinin çalıştığı Roketsan’da bugün tamamı Türk vatandaşı 2 bin 650 kişi çalışıyor. Çalışanların binden fazlasının ise AR-GE mühendisleri olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 3 farklı ülkeyle silah sistemleri ihracatı anlaşması imzalayan şirket, parçaların bazılarını Malatya, Samsun, İzmir, Manisa, Gaziantep gibi Anadolu şehirlerindeki üreticilerden temin ediyor.

Roketsan'ın gelişme yolunda en özen gösterdiği konulardan biri ise gençlerin üretime ve tasarım süreçlerine dahil olması. 40 farklı üniversiteden akademisyenleri de bünyesinde barındıran şirket, öğrencileri aday mühendis olarak haftada bir gün Roketsan’da misafir ediyor.