Roketsan'ın yıllardır üzerinde çalıştığı sonda roketi için yeni bir başarılı fırlatma testi gerçekleştirildi. Peki bu roket tam olarak ne işe yarayacak? Bu roket neden çok önemli?

Türkiye'de savunma sanayi sektörünün öncüleri arasında yer alan Roketsan, birkaç yıldır uzay teknolojileriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, ilk kez 2012 yılında başlatılan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir sonda roketi fırlatması yapan şirket, Türkiye'nin uzay liginde varlığını göstermesini sağlayacak gibi görünüyor.

Roketsan, MUFS projesi kapsamında ilk kez 2017 yılında bir fırlatma yaptı. Bundan hemen bir yıl sonra yeni bir fırlatma yapan ekip, yüzde 100 başarı oranı yakaldı. İşte o günlerden beri düzenli aralıklarla yapılan fırlatmaların sonuncusu da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kırklareli'nde bulunan İğneada'dan fırlatılan sonda roketi, bir kez daha başarılı bir test uçuşunu geride bıraktı.

İşte sonda roketinin uzaya gönderildiği o anlar:

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun.

Gelelim esas meseleye: Bu roket tam olarak ne işe yarayacak?

Roketsan'ın yerli ve milli teknolojilerle özgün olarak tasarladığı sonda roketinin birincil amacı, 300 kilometre irtifa üzerine en az 100 kilogramlık faydalı yük taşımak. Eğer Roketsan'ın planları yolunda giderse, Türkiye 2026 yılı itibarıyla uzay aracı fırlatmak için herhangi bir şirkete ihtiyaç duymayacak. Şöyle izah edelim; 2024 yılında Türksat 6A uydusunu uzaya göndereceğiz. Bu fırlatma, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından yapılacak. Roketsan'ın sonda roketi, SpaceX'e duyduğumuz ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Türkiye'nin uzay ile ilgili çalışmaları daha çok Türksat uyduları ile ilgili olsa da bu durum yavaş yavaş değişecek. Hatta tüm ülkeler uzay yatırımları yaparken bunun bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden, Roketsan'ın sonda roketini sadece Türksat uyduları ile ilişkilendirmeyin. Öyle ki Türkiye, bu roket ile uzayda bilimsel çalışmalar yapabilecek. Geliştirilecek olan uzay araçları, bizzat Roketsan tarafından gökyüzünün derinlerine ulaştırılacak.