Rolls-Royce'dan Dünyanın En Hızlı Elektrikli Uçağı Geliyor

Rolls-Royce, gerçekleştirdiği bir partnerlik anlaşmasıyla rekorlar kitabına adını yazdıracak bir elektrikli uçak geliştirmeye başladı.

Rolls Royce daha çok bir otomobil üreticisi olarak biliniyor olsa da güçlü gemi motorları ve uçak motorları üretiminde çok daha uzman bir marka olduğu söylenebilir. Bugünlerde Rolls Royce, bir dünya rekorunu ele geçirmek için çaba sarf ediyor.

Dünyanın en hızlı elektrikli uçağı unvanı Siemens'e ait. Siemens'in saatte 338 kilometre yol alabilen uçağı, bu rekoru 2017 yılında kırarak resmiyete dökmüştü. Rolls-Royce ise çıtayı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Uçağın yapımında en çok efor sarf edilmesi gereken safhaya geldiler: 6000 hücreli bataryaların uçağa monte edilmesi. Bu sistem başarıyla kurulduktan sonra 750 kW gücüne sahip olacak ve Londra'dan Paris'e uçabilmek için yeterli şarj imkanını da sağlayacak.

Eğer her şey yolunda giderse 2400 RPM'de çalışan pervaneler, 2020 yılında rekoru Siemens'in elinden alabilmek için dönecek. Ondan önce aşılması ilk engelse 2019 yılında Welsh kıyılarında gerçekleştirilecek test sürüşleri olacak.