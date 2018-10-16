Rolls-Royce, Intel iş birliğinde mürettebatı olmayan kargo gemileri geliştirmek için çalışmalara başladı.

Rolls-Royce, otonom gemiler üretme planlarını 2016 yılında açıklamıştı. Lüks otomobil üreticisinin son planları ise otonom gemiler üretme hususunda Intel ile iş birliği yapmak. Intel ve Rolls-Royce ortaklığında üretilecek olan kargo gemileri, okyanusta insanlardan oluşan bir mürettebatı olmadan seyredebilecek. Gemiler, mürettebat yerine, istihbarat farkındalık sisteminin bir parçası olarak LIDAR, radar, termal kameralar ve HD kameralara sahip olacak. Gemilerde bunların yanı sıra şirketin yapay zekâsını çalıştıracak ve tüm bu sensörlerden gelen devasa veri yığınlarını tutacak olan sunucu odaları bulunacak.

Intel’in Field Programmable Gate Array adlı teknolojisi, Rolls-Royce’un tasarım zorluklarını aşmasını ve engel tespiti ve navigasyon için gerekli olan bileşenleri sağlayacak. Ayrıca gemilerin yapay zekâsı sensörler aracılığıyla toplanan veriler baz alınarak karar verilmesi için Intel’in Xeon Scalable işlemcilerinden güç alacak. Bu sensörlerin günde 1 TB’a kadar veri toplayabileceği düşünüldüğünde -ki bu veri gemi ayda yaklaşık bir kez karaya demirlemediği sürece bulut sunuculara yedeklenemeyecek- depolama alanları sistemin en önemli unsurlarından biri olacak.

Rolls Royce, yapay zeka sistemini Kobe, Japonya’da test etmeye başladı. Lüks otomobil üreticisi ayrıca yapay zekasını botları ve diğer engelleri her açıdan tespit etmek ve limanları internet ve diğer kaynaklardan gelecek olan milyonlarca resimden beslenerek tanımlamak için eğitme çalışmalarını sürdürüyor.